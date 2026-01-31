「これまで紆余曲折ありながらも…」明治大DF多久島良紀が2027年から東京Vへ!
東京ヴェルディは31日、明治大のDF多久島良紀(21)が2027年から加入することが内定したと発表した。
埼玉県出身の多久島は、大宮アルディージャU15から青森山田高を経て明治大へ。青森山田では2年時に主力としてU-18年代3冠に貢献した。優勝した全国高校サッカー選手権は右ひざ前十字靭帯断裂の影響でサポートメンバーに回ったが、そこから見事に復活。ラストイヤーの選手権はベスト8敗退に終わったものの、個人として優秀選手の1人に選ばれ、日本高校選抜でもプレーした。また、明治大進学後も全日本大学選抜などを経験している。
クラブ公式サイトを通じて「これまで紆余曲折ありながらも支えてくれた家族をはじめ、指導者やメディカルの方々、チームメイト、友人、関わってくださった全ての方々に感謝申し上げます」と述べ、「誇りと責任を持ち、チームの勝利の為に全身全霊で戦います」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF多久島良紀
(たくしま・よしき)
■生年月日
2004年6月30日(21歳)
■出身地
埼玉県朝霞市
■身長/体重
181cm/78kg
■経歴
大宮U12-大宮U15-青森山田高-明治大
■コメント
「この度、2027年より東京ヴェルディに加入することになりました、明治大学の多久島良紀です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。
また、これまで紆余曲折ありながらも支えてくれた家族をはじめ、指導者やメディカルの方々、チームメイト、友人、関わってくださった全ての方々に感謝申し上げます。
誇りと責任を持ち、チームの勝利の為に全身全霊で戦います。
東京ヴェルディに関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします。」
埼玉県出身の多久島は、大宮アルディージャU15から青森山田高を経て明治大へ。青森山田では2年時に主力としてU-18年代3冠に貢献した。優勝した全国高校サッカー選手権は右ひざ前十字靭帯断裂の影響でサポートメンバーに回ったが、そこから見事に復活。ラストイヤーの選手権はベスト8敗退に終わったものの、個人として優秀選手の1人に選ばれ、日本高校選抜でもプレーした。また、明治大進学後も全日本大学選抜などを経験している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF多久島良紀
(たくしま・よしき)
■生年月日
2004年6月30日(21歳)
■出身地
埼玉県朝霞市
■身長/体重
181cm/78kg
■経歴
大宮U12-大宮U15-青森山田高-明治大
■コメント
「この度、2027年より東京ヴェルディに加入することになりました、明治大学の多久島良紀です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。
また、これまで紆余曲折ありながらも支えてくれた家族をはじめ、指導者やメディカルの方々、チームメイト、友人、関わってくださった全ての方々に感謝申し上げます。
誇りと責任を持ち、チームの勝利の為に全身全霊で戦います。
東京ヴェルディに関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします。」
このたび、明治大学の #多久島良紀 選手が、東京ヴェルディに2027年から加入することが内定しましたので、お知らせします。— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) January 31, 2026
多久島選手のプロフィールおよびコメントはこちら▶https://t.co/8I4AG3U7ny#verdy #東京ヴェルディ #東京V
東京ヴェルディへの加入が内定した明治大学 #多久島良紀 選手の意気込み映像をお届けします✨— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) January 31, 2026
多久島選手、ようこそ東京ヴェルディへ#verdy #東京ヴェルディ #東京V pic.twitter.com/JblQXgHtYU