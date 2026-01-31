µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬µÜºê¿ÀµÜ»²ÇÒ¡Ö¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°Æü
¡¡µð¿Í¤¬£³£±Æü¡¢£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÁ°¤Ë¡¢µÜºê¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤òÀèÆ¬¤Ë£±·³¼óÇ¾¿Ø¤ä¿·¼ç¾¡¦´ßÅÄ¤äºäËÜ¡¢´Ý¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Â§ËÜ¤ä¾¾ËÜ¤é¿·ÀïÎÏ¤Î¥¥ã¥ó¥×£±·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª»²¤ê¤âºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤Þ¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁ´°÷¤¬¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡££±¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤ëÂÎÎÏ¤È¡¢´ðÁÃ¤ÎÅ°Äì¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤òÁª¼ê¤é¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£³°Ì¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤òÀÀ¤¦º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò´Ó¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î£±·³¥¥ã¥ó¥×¤ÏµÜºê¸©¤Ç£²·î£±Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤Ç¡¢²Æì¸©¤Ç£±£´Æü¤«¤é£³·î£±Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£