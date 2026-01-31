本田響矢、全撮り下ろし160ページ写真集で「感じてもらいたい」 ロサンゼルスで世界の広さ実感
俳優の本田響矢（26）が31日、都内で行われたきょう発売の写真集『ECHOES（エコーズ）』（幻冬舎）の刊行記念イベント前取材会に登壇した。
【写真】無邪気にピース！お気に入りカットを紹介する本田響矢
本作は、本田の素をたっぷりと見せる全160ページ完全撮り下ろしの写真集。念願の地であるロサンゼルスでオールロケを敢行し、“自分の現在地を知り、未来を見つめたい”と行った26歳のひとり旅を一冊にまとめたものとなる。
金髪がよく映える黒のセットアップ姿で登場した本田は、中身はもちろん、紙質から時間をかけて自ら選びやっとできあがった一冊に、「やっとできた！と思いました」と声を弾ませた。タイトルには自身の名前からとった“響”を英語の複数形にし、「たくさんの方に、より多くの人に届けたいという思い」を込めたとにっこり。
また、本作は文章なしで写真だけで一冊にするというのも本田の希望。「言葉で伝えることも大事なことだし、文章にしたほうが伝わりやすいと思うんです。でも僕は伝えたいと言うよりは、この本を手に取った方に“感じてもらいたい”と思ったんです」と明かし、「改めて2025年の自分を見つめ直して、今年2026年をスタートを切って走って行くという思いをせっかくだから共有したいというのが先にあった」と語った。
お気に入りは、カメラに向かって無邪気に笑う1枚。「撮影の最終日本当のラストなんですよ。『ありがとうございましたー、イエイ！』ってピースした写真なんです」と紹介し、「この時間を通して見つめ直すことができたからこそ、自分の言動に自信を持てるようになった気がします」と写真集を通して得たことを振り返った。
さらに憧れのロサンゼルスでの撮影については「改めて世界は広いなと思いました」と一言。「眼の前に来た瞬間に全力でやり遂げたいと思ってやってきたんですけど、もう少し先の未来までちゃんと考えたいなと思いました」とさらなる進化へ向けて意欲をにじませていた。
