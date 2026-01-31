米専門誌「ザ・リング」の年間表彰式開催

世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」の年間表彰式が31日（日本時間）、米ニューヨークで開催。2025年「Round of the Year（年間最優秀ラウンド賞）」に堤聖也（角海老宝石）と比嘉大吾（志成）の激闘となったWBA世界バンタム級タイトルマッチの9回が選出された。

昨年2月に行われた堤の初防衛戦。試合はジャッジ3者とも114-114の引き分けに終わったが、注目を集めたのは9回だった。まずは比嘉が左フックで堤からプロ初ダウンを奪取。しかし、直後に今度は堤が右ストレートで比嘉からダウンを奪った。

リング誌もこの快挙を報道。公式Xで「セイヤ・ツツミ対ダイゴ・ヒガの9回が、リングマガジン誌の年間最優秀ラウンドに選出された」「この劇的な世界タイトルマッチには、2025年の世界のどこにも類を見ない、激闘が繰り広げられた9回をはじめ、すべてが詰まっていた」と綴られた。

日本ファンからは祝福の声が殺到。SNS上には「すげぇぇぇぇぇ」「おめでとーーーー！」「日本人ボクサーの激戦が世界一に」「ヤバいラウンドだったわ」「ダウン取り合いの9回最高」「誇らしい」「これぞボクシング」などのコメントが寄せられ、興奮が広がっている。



