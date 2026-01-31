パトリック・ユウ氏がX更新

プロ野球のキャンプイン前日の31日、ヤクルトに“悲報”が飛び込んだ。スタジアムMCを務めていたパトリック・ユウ氏が、自身のXで「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました」と報告。突然の知らせにファンが涙している。

パトリック氏は神宮球場でマイクを持ち、頭を下げる画像をXに公開。「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました。新シーズンが始まるタイミングで大変申し訳ございません」と報告した。

さらに「長きに渡りスワローズファンの皆さまにはあたたかく気持ちよく接して頂き感謝しかありません。チームには沢山いいことを味合わせて頂きました。18年間ありがとうございました」とメッセージをつづると、ファンからは様々な声が上がった。

「え、え、っと。ちょっと受け止めきれません。突然すぎて」

「パトさんのGO GOスワローズ！！とスタメン発表が大好きでした もう聞けないなんて…」

「神宮の試合を彩るパトさんのMCが聞けないと思うと、とても寂しいです」

「なんと！！！！！ パトさんじゃなくなるなんて、選手の引退と同じくらいショック」

「パトさんのいない神宮球場は想像できませんが、お疲れさまでした」

「え、、、パトさん…寂し過ぎる こちらこそありがとうございました」

「なんと 神宮での鼓舞するアナウンスが、もう聞けないなんて！？ 悲しい〜」

「パトさんまで…ショック あの神宮特有の空気感とパトさんの声 さみしい…18年間ありがとうございました」

パトリック氏は2008年からヤクルトのスタジアムDJを務め、18年間にわたり球場を盛り上げてきた。



