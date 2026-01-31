奇跡の美人姉妹”エリマリ”こと、Erika（姉）と百瀬まりな（妹）の1st写真集が3月25日（水）に発売されることが決定した。

エリマリ姉妹 1st写真集

「FRIDAY」で1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売では堂々のNo.1売上を記録した”エリマリ”。SNSでも大きな話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で”さらなる表現”に挑戦した。

ロケ地は、ベトナム最大級のリゾート地・フーコック島。「最後の秘境」と呼ばれる島で、身も心も解放的に。艶やかなTバックランジェリーや開放感あふれるプールで無邪気に戯れる姿を撮影。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を最大限に捉えた。

本作では、これまでの撮影では見せたことのない、最高に大胆なカットに挑戦。悩殺必至のヌーディーショットや、この写真集のために徹底的に仕上げた美尻を存分に披露。エリマリ姉妹自らアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を繰り返しながら「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追求した。

より磨きがかかった2人の美ボディと成熟した色気。エキゾチックな顔立ちと抜群のスタイル、そして姉妹の絆が織り成す唯一無二の魅力が詰まった作品となっている。

また、4月22日（水）にはメイキングDVDが大ボリュームに収録されている豪華版も発売予定。

エリマリ コメント

6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！

衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか」をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、「キュート＆セクシー」が存分に盛り込めたかと思います♡

初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたらうれしいです！

Erika プロフィール

東京都出身。ルーマニアと日本のハーフで「エリマリ姉妹」の姉。84万人のフォロワーを抱えるTikTok（@myxx_erika）を中心にインフルエンサー、モデルとして活躍中。最新情報は本人Instagram、Xともに（@myxx_erika）をチェック。

百瀬まりな プロフィール

東京都出身。「エリマリ姉妹」の妹で、インフルエンサー、モデル、ランジェリーのプロデュースなどマルチ活動中。SNSの総フォロワー数は100万人を超える。最新情報は本人Instagram（@0o_momomari_o0）、X（@mari_na___）をチェック。

書誌情報

書名：エリマリ姉妹 1st写真集「タイトル未定」

定価：3410円（税込）

発売日：3月25日（水）予定

仕様：A4正寸／128頁

【Amazon】

https://amzn.asia/d/5v3AOHV

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18517233/

