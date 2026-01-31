いきものがかりが、3月11日に発売する新解釈コラボレーションアルバム第二弾『いきものがかり meets 2』のジャケット写真を公開した。

前作『いきものがかり meets』に登場したあのキャラクター、通称“meetsくん”が金と銀にレベルアップして再登場。前作同様、前原翔一がデザインを手掛け、ポップでかわいらしい仕上がりになっている。

ジャケット写真

徐々に情報が解禁となるなか、収録内容が依然として未公開の今作。ぜひ続報を楽しみに待っていてほしい。

◾️『いきものがかり meets 2』

2026年3月11日（水）発売 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6219

価格：\3,630（税込）

仕様：【初仕様限定盤】スリーブケース、いきものカード079封入 ▼収録内容

いきものがかり 「超ありがとう」

・・・and more

※他収録曲は追って解禁

◾️『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜』 2026年2月11日（水）発売

購入リンク：https://erj.lnk.to/M5wDyQ ・完全生産限定 2BD+2DVD+2CD+付属品

品番：ESXL-382〜388

価格：￥11,000（税込）

仕様：ジャケット特殊仕様予定、スペシャルブックレット、ツアーレプリカPASS、いきものカード077/078封入 ・初回仕様限定盤BD 2BD

品番：ESXL-389〜390

価格：￥6,600（税込）

仕様：いきものカード077封入 ・初回仕様限定盤DVD 2DVD

品番：ESBL-2678〜2679

価格：￥6,600（税込）

仕様：いきものカード077封入 ▼収録内容

[DISC 1] Blu-ray / DVD共通

＜いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜＞

コイスルオトメ

気まぐれロマンティック

キミがいる

いつだって僕らは

彩り

ありがとう

あの日のこと

帰りたくなったよ

夕焼けが生まれる街

ブルーバード

うるわしきひと

うきうきぱんだ

じょいふる

笑顔

YELL

遠くへいけるよ

生きて、燦々 【DISC 2】オーディオコメンタリー（副⾳声）あり [ドキュメンタリー映像のみ]

Documentary of IKIMONOGAKARI 2025 ASOBI

遠くへいけるよ meets 松下奈緒 [2025年7月10日 大阪城ホール]

プロジェクション映像：気まぐれロマンティック ＜完全生産限定盤付属CD＞

【DISC 1】

01.コイスルオトメ

02.気まぐれロマンティック

03.キミがいる

04.いつだって僕らは

05.彩り

06.ありがとう

07.あの日のこと

08.帰りたくなったよ

09.夕焼けが生まれる街 【DISC 2】

01.ブルーバード

02.うるわしきひと

03.うきうきぱんだ

04.じょいふる

05.笑顔

06.YELL

07.遠くへいけるよ

08.生きて、燦々

◾️＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞ 開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）

会場：千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

開場/開演：開場12:00/開演 13:00

出演者：いきものがかり (両日)、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci、JUJU、ゆず

公式サイト：https://ikimonogakari20thfes.jp/

◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 2026年

04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館

04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール

04月29日（水・祝）［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場

05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター

07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール

07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール

08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール

08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ

08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール

08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール

10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ

10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール

10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール

10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール

10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森

11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru …他順次発表 ▼チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/