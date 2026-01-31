いぎなり東北産、平成ギャル文化を東北産らしくアップデートした新曲「デコ！」本日配信リリース。新アー写解禁も
いぎなり東北産が、3月18日にリリースとなる2ndシングル「デコ！」より表題曲の「デコ！」を本日配信リリースした。
今作「デコ！」は、平成ギャル文化を東北産らしくアップデートしたギラギラ全開・盛りすぎ注意なユーロビートになっているという。歌詞には「デコはECOなんだよ」や「男は結局ギャルが好き」など印象的なフレーズが入っており、思わず口ずさみたくなる作品に仕上がっているとのことだ。
「デコ！」が収録されているシングルは、初回生産限定盤に付属するDVD・Blu-rayには、2025年7月に開催された初の日本武道館単独公演の模様を完全収録。初回生産限定盤の初回封入特典には、トレーディングカードA、そして通常盤の初回封入特典には、トレーディングカードBが封入となるので早めの予約をお勧めしたい。また、2ndシングルリリース記念イベントの開催も決定している。
なおいぎなり東北産は、＜いぎなりZeppツアー うま年 〜ペガサスときらめきパレード〜＞を開催中だ。残るは2026年2月8日に開催される北海道・Zepp Sapporo公演となり、チケットは現在発売中なのでぜひ足を運んで欲しい。さらに、2月7日には2ndシングルリリース記念イベントも北海道で開催予定。
◾️メジャー2ndシングル「デコ！」
2026年3月18日（水）リリース
先行配信：https://madeintohoku.lnk.to/Deco_PreST
CD予約：https://madeintohoku.lnk.to/2ndSG
▼初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）
価格：8,600円（税込）
品番：AVCD-61669/B／AVCD-61670/B
＜収録内容＞
［CD］「デコ！」含む全4曲収録予定
［DVD／Blu-ray］ 『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館
※初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚）
▼通常盤TYPE-A（CD ONLY）
価格：1,200円（税込）
品番：AVCD-61671
＜収録内容＞ 「デコ！」含む全2曲＋インスト2曲 計4曲収録予定
※初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
▼通常盤TYPE-B（CD ONLY）
価格：1,200円（税込）
品番：AVCD-61672
＜収録内容＞ 「デコ！」含む全2曲＋インスト2曲 計4曲収録予定
※初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
▼通常盤TYPE-C（CD ONLY）
価格：1,200円（税込）
品番：AVCD-61673
＜収録内容＞ 「デコ！」含む全2曲＋インスト2曲 計4曲収録予定
※初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
◆2ndシングルリリース記念イベント
日程：2026年2月7日（土）
開催地：【北海道】ヴィレッジヴァンガードさっぽろ東急店 店内イベントスペース
出演メンバー：桜ひなの・伊達花彩
日程：2026年2月22日（日）
開催地：【沖縄】パレットくもじ 屋上 パレットスカイガーデン
出演メンバー：橘花怜・藤谷美海
◾️＜いぎなりZeppツアー うま年 〜ペガサスときらめきパレード〜＞
日程：2026年2月8日（日）北海道・Zepp Sapporo
▼チケット発売情報
e＋：https://eplus.jp/sf/detail/2734830001-P0030131P0030132P0030133P0030134P0030135?P6=001&P1=0402&P59=1&block=true
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564208
ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=52488%2C81721%2C11409
◾️＜ホール&アリーナ各2days＞
日程：2026年5月22日（金）、23日（土）
会場：東京・Kanadevia Hall
日程：2026年12月19日（土）、20日（日）
会場：宮城・ゼビオアリーナ仙台
