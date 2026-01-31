いぎなり東北産が、3月18日にリリースとなる2ndシングル「デコ！」より表題曲の「デコ！」を本日配信リリースした。

今作「デコ！」は、平成ギャル文化を東北産らしくアップデートしたギラギラ全開・盛りすぎ注意なユーロビートになっているという。歌詞には「デコはECOなんだよ」や「男は結局ギャルが好き」など印象的なフレーズが入っており、思わず口ずさみたくなる作品に仕上がっているとのことだ。

ジャケット写真

「デコ！」が収録されているシングルは、初回生産限定盤に付属するDVD・Blu-rayには、2025年7月に開催された初の日本武道館単独公演の模様を完全収録。初回生産限定盤の初回封入特典には、トレーディングカードA、そして通常盤の初回封入特典には、トレーディングカードBが封入となるので早めの予約をお勧めしたい。また、2ndシングルリリース記念イベントの開催も決定している。

なおいぎなり東北産は、＜いぎなりZeppツアー うま年 〜ペガサスときらめきパレード〜＞を開催中だ。残るは2026年2月8日に開催される北海道・Zepp Sapporo公演となり、チケットは現在発売中なのでぜひ足を運んで欲しい。さらに、2月7日には2ndシングルリリース記念イベントも北海道で開催予定。

​​◾️メジャー2ndシングル「デコ！」

2026年3月18日（水）リリース

先行配信：https://madeintohoku.lnk.to/Deco_PreST

CD予約：https://madeintohoku.lnk.to/2ndSG ▼初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）

価格：8,600円（税込）

品番：AVCD-61669/B／AVCD-61670/B

＜収録内容＞

［CD］「デコ！」含む全4曲収録予定

［DVD／Blu-ray］ 『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館

※初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-A（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61671

＜収録内容＞ 「デコ！」含む全2曲＋インスト2曲 計4曲収録予定

※初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-B（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61672

＜収録内容＞ 「デコ！」含む全2曲＋インスト2曲 計4曲収録予定

※初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-C（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61673

＜収録内容＞ 「デコ！」含む全2曲＋インスト2曲 計4曲収録予定

※初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ◆2ndシングルリリース記念イベント

日程：2026年2月7日（土）

開催地：【北海道】ヴィレッジヴァンガードさっぽろ東急店 店内イベントスペース

出演メンバー：桜ひなの・伊達花彩 日程：2026年2月22日（日）

開催地：【沖縄】パレットくもじ 屋上 パレットスカイガーデン

出演メンバー：橘花怜・藤谷美海

◾️＜いぎなりZeppツアー うま年 〜ペガサスときらめきパレード〜＞ 日程：2026年2月8日（日）北海道・Zepp Sapporo ▼チケット発売情報

e＋：https://eplus.jp/sf/detail/2734830001-P0030131P0030132P0030133P0030134P0030135?P6=001&P1=0402&P59=1&block=true

チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564208

ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=52488%2C81721%2C11409

◾️＜ホール&アリーナ各2days＞ 日程：2026年5月22日（金）、23日（土）

会場：東京・Kanadevia Hall 日程：2026年12月19日（土）、20日（日）

会場：宮城・ゼビオアリーナ仙台