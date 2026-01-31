【20歳差以上】芸能界の“年の差夫婦”ラブラブショット 31歳差・芸人＆元アイドル夫婦は第2子妊娠
1月31日は「愛妻の日」。この日付は「1（英語のI）31（妻）」の語呂合わせから決定した。芸能界では、年齢や世代の壁を乗り越えたラブラブ夫婦が多数。今回は愛妻の日にちなみ、20歳以上年の差がある芸能人同士の夫婦を紹介する。
【写真】20歳以上の“年の差婚”カップル、年齢歳感じないラブラブショット
山本圭壱×西野未姫
お笑いタレントの山本圭壱と元AKB48でタレントの西野未姫は31歳差の夫婦。2人は2022年11月22日の「いい夫婦の日」に結婚を発表した。山本は結婚時、タキシードとウエディングドレスのツーショットを自身のインスタグラムに投稿し「これからは未姫ちゃんの言うことをよく聞き、少しでも長く寄り添えるように健康な生活を心がけます」とつづった。
2024年10月に、2人の元には長女が誕生。2025年12月には、西野が自身のインスタグラムで家族でおそろいのパジャマを着た仲良しショットを投稿した。2026年1月には、第2子を授かっていることを報告した。
Mr.シャチホコ×みはる
ものまね芸人のMr.シャチホコとみはるは、2018年に結婚を発表。当時、シャチホコは25歳、みはるは48歳の23歳差婚で、女性が年上ということで大きな話題を集めた。2人は出会った当時、お互いの年齢は知らなかったそうで、出会いから半年ほど経ったときに年齢を知ったという。その後、『ウチのガヤがすみません！』（日本テレビ系）にてシャチホコに密着取材がつき、サプライズでみはるにプロポーズした。
2人はイベントに一緒に登壇することもあり、2023年12月にはみはるが、2人でものまねディナーショーに出演したときのオフショットを投稿した。
加藤茶×加藤綾菜
ザ・ドリフターズの加藤茶とタレントの加藤綾菜は、2011年に結婚。当時、茶は68歳で綾菜は23歳。45歳の大きな年の差婚ということで、世間の注目を集めた。出会いは綾菜がアルバイトをしていた寿司屋。結婚当初、その年齢差で綾菜はさまざまなバッシングを受けていたが、現在は茶の健康を気遣う献身的なサポートなどで好意的な声が多く寄せられている。
2025年、2人は結婚15周年を迎え、「ゼクシィ」10月号にタキシードとウエディングドレス姿で登場。綾菜はそのときの写真を公開し「結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする『バウリニューアル』をあげさせて頂き、82歳と37歳の大人なウエディングを撮影しました」とつづった。
■22歳差カップルのラブラブショット！
石田純一×東尾理子
俳優の石田純一とプロゴルファーの東尾理子は、2009年に結婚。石田は当時55歳、東尾は33歳で、22歳差の結婚となった。東尾は2012年には第1子、2016年に第2子、2018年に第3子を出産した。
2025年5月に東尾は「母の日」と添え石田とのツーショットを公開。石田が東尾に花束を渡しているショットで、東尾は「お昼からは娘たちのお友達が家に遊びに来てお誕生会をする予定で、賑やかに過ごしていたら お花を持ってきてくれた人がいました アイロンがけ中にお花をもらうこととなりました」と石田から花をもらったことを明かした。
武田真治×静まなみ
俳優の武田真治と歯科衛生士でモデルの静まなみは、2020年7月に結婚。武田が47歳、静が25歳のときの結婚で、22歳差の結婚となった。2人の出会いは武田が通い静が働く歯医者だったということで、患者と歯科衛生士という関係から恋愛関係に発展。武田は自身のインスタグラムで結婚を報告し、2人で結婚指輪を見せながら寄り添っているショットを公開した。
結婚当時はコロナ禍だったということで、武田は「コロナ禍で大変な状況はまだ続くと思われますが、手を取り合って乗り越え、明るく健やかな家庭を築きながら、お互いより一層精進して参ります」とつづっていた。
