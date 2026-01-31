『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」、真白の“覚悟の世直し”が始まる
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」が、あす2月1日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ついに“厄災”との決着のとき 第48話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を志田こはく、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」あらすじ
吠（冬野）との指輪争奪戦を前に、真白（木村）は厄災クラディスのボス・レクスから「神になってよ！」と言われる。「テガソードを超える神になる」という真白の願いはかなうが、それによって人類は滅亡する…。当然そんな提案を断った真白は、吠たちとレクスに立ち向かうが、まったく歯が立たない。さらにはそこへ、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が乱入し、ゴジュウジャーたちは絶体絶命のピンチに…。
やがて、グーデバーン（声：KENN）の「行かないで、熊手さん！」という悲痛な声が響くなか、真白の“覚悟の世直し”が始まる…！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
