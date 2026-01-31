KOC王者が“共演NG”リストを実名公開 千鳥も驚き「ケンコバさんも!?」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）、2月1日放送の#347では、お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの原田泰雅を迎えた特別企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ・原田の共演NGリスト」を放送する。自身のYouTubeでも“共演NG”を公言している原田だが、今後活躍する上で“NG”はないに越したことはない...。そこで今回、原田に“共演NG”とされている相手をスタジオに招き、話し合いで和解を目指す。
【写真】ビスブラ原田の“共演NG”リストに入れられた面々
原田の相方・きんは「とにかく繊細」「カリスマとして芸能界を渡り歩きたいのに、（NGリストの面々に）陥れられる」と、原田が“共演NG”を出している理由を解説。ノブから「（周囲を）なぎ倒して、トップに立つことをカリスマって言うやん」と指摘されると、原田は「令和のカリスマは選ぶ時代」と語り、過去の企画で“いじってもいいキャラ”と見なされたことで、「汚い仕事ばっかり来て...」と嘆く。番組では、そんな原田の“共演NGリスト”を大公開。そのリストには、数々の同期・後輩芸人の名が挙げられ、さらには大先輩である「ケンドーコバヤシ」の名前も。千鳥が「ケンコバさんも！？」と驚く中、リスト入りした芸人たちの“まさかのNG理由”が明かされる。
そして、スタジオには“NGリスト”入りしているお笑いコンビ・滝音、マユリカ、ピン芸人・ZAZYが直接顔を合わせないよう、ブラインド越しに登場。マユリカ・阪本が「心当たりが全くない」「体感3日に1回は会う」と困惑を浮かべる中、原田はマユリカ・中谷が“共演NGになった理由”を語りはじめる。“共演NG”を解いてもらうための対話のはずが、原田が「俺と仲直りするために来たんじゃ？」と困惑する、暴露の応酬に発展。カリスマを目指す原田と、“共演NG”を突きつけられた芸人たちの行く末とは...？
『チャンスの時間』#347はABEMAにて2月1日23時放送。
