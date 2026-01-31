『名探偵プリキュア！』第1話「誕生！名探偵プリキュア！」、ペンダントの光に飲まれて1999年にタイムスリップ
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第1話「誕生！名探偵プリキュア！」が、あす2月1日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】新たなプリキュアの活躍が幕を開ける 第1話予告映像
主人公・明智あんな（CV：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（CV：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第1話「誕生！名探偵プリキュア！」あらすじ
14歳の誕生日をむかえ、母と家に帰ってきた明智あんなは、自分の部屋にペンダントが置かれていることに気づく。母からの誕生日プレゼントだと思い込んだあんながペンダントを身につけると、突如謎の妖精があらわれた。
ポチタンと名乗る妖精が「いっしょに来て、助けてほしいポチ！」と呼びかけると、ペンダントは輝き始め、ふたりは光に飲み込まれてしまう。どこかに落下したあんなは、そこで探偵志望の女の子・小林みくると出会う。あんなとポチタンを「探偵テスト」の試験官だと思い込んだみくるは、あんなが靴をはいていないことに気づき、一緒に靴を買いに行くが、靴を選んでいる最中にポチタンが飛び出していってしまった。
ポチタンを追いかけていった先は結婚式場で、花嫁が大切なティアラをなくして困っていた。お手伝いを申し出たあんなは、みくるとティアラを探し始めるが――。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
