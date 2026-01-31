『仮面ライダーゼッツ』第20話「兆す」、莫たちはモンスターを倒すRPGのような冒険へ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第20話「兆す」が、あす2月1日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ノクス（古川雄輝） VS シックス（平川結月）のバトル開幕 第20話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第20話「兆す」あらすじ
夢の中で村人Aとなった莫（今井）は、蒼大（伊奈聖嵐）と朋子（諏訪結衣）、勇者ねむ（堀口真帆）とモンスターを倒すRPGのような冒険の旅に出る。ナイトメアと遭遇した莫はゼッツに変身するが、奇妙なナイトメアの行動に違和感を抱き…。
一方、ノクス（古川雄輝）は裏切り者を消そうと現れたシックス（平川結月）と対峙。ライダーに変身し戦いを挑むが！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
