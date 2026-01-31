May J.、新曲「Rose Pink」がABEMAバラエティ『秘密のママ園2』EDテーマに決定
May J.が、「ABEMA（アベマ）」にて2026年2月1日より放送開始する情報バラエティ番組『秘密のママ園2』のエンディングテーマに新曲「Rose Pink」が起用されることを発表した。
『秘密のママ園2』は、滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務め、ママたちが“本音”で語り合う番組の第2シーズン。エンディングテーマに決定した「Rose Pink」は、日々を懸命に生きる人々、そして母として歩む女性たちの背中を優しく押すような楽曲になっているとのこと。自身も一児の母として育児とアーティスト活動を両立させるMay J.が、番組のメッセージに深く共鳴し、彩りを添える。
◆ ◆ ◆
◾️May J. コメント
『秘密のママ園』シーズン2のエンディングテーマを歌わせていただくことになりました！ 同じママとして共感できるお話が本当に多く、以前から大好きな番組だったので、エンディングを担当させていただけること、とても嬉しく思っています。是非皆さんに、番組の最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️タイアップ情報／ABEMA『秘密のママ園2』
放送日時：2026年2月1日（日）夜9時〜
放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/EF4ETLbWQ9rwf5
番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ、真木よう子
ゲスト：真木よう子 衛藤美彩
▼『秘密のママ園2』#1予告動画
https://abema.tv/video/episode/90-2029_s2_p510
◾️＜May J. 20th Prelude - Acoustic Request Live -＞
2026年3月20日（金・祝）東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
[ 1st SHOW ]
▶︎Request & Originals
OPEN 14:00 START 14:30
リクエストとオリジナル楽曲をセレクトし、May J.の歩んできた音楽の軌跡を届けます。
[ 2nd SHOW ]
▶︎Request & Covers
OPEN 17:30 START 18:00
リクエストとカバー楽曲を中心に、キャッチーで多彩な楽曲を楽しめるライブをお届けします。
▼チケット
指定席 \7,700（税込）
※1人1公演につき最大4枚まで
※入場時に別途ドリンク代必要
※未就学児童入場不可
詳細：https://mayj.live/prelude
