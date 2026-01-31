藤岡真威人、天翔天音、藤岡弘、、藤岡舞衣、天翔愛（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の藤岡弘、の三女であるモデルの藤岡舞衣が1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族とのショットを公開した。

◆藤岡舞衣、父・藤岡弘、と2ショット公開


舞衣は「18歳誕生日！大好きなお父さんと」とつづり、父の弘、との2ショットを公開。ティアラを身につけた舞衣が花束を手に持ち、弘、がケーキを持った様子を披露している。

また「兄弟と18歳誕生日の思い出」ともコメントし、兄の藤岡真威人と姉の天翔愛（長女）との3ショットや、愛と天翔天音（次女）とのハグショットも投稿している。

◆藤岡舞衣のバースデー家族ショットが話題


この投稿には「おめでとうございます！」「仲良しで素敵」「ほっこりする」「美形家族」「パパとの距離感素敵」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

