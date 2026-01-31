◾️タイアップ情報／ドラマ『AKIBA LOST』

・放送：2026年1月期 毎週火曜24:59〜25:29（関東ローカル）1月13日スタート

・配信：TVer／Hulu

・出演：北山宏光 松村沙友理 田辺桃子 小栗有以（AKB48） 大原梓 MINA（East Of Eden）／

西原亜希 阪田マサノブ ・ 宇垣美里 淵上泰史

・脚本：當銘啓太

・音楽：fox capture plan

・監督：中茎強

・プロデューサー：梅澤宏和 柴田裕基

・協力プロデューサー：伊藤裕史

・制作：植野浩之、島田総一郎

・ゲーム公式サイト：https://akibalost.com

・ドラマ公式サイト：https://www.ntv.co.jp/akibalost