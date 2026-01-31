East Of Eden、春の全国ツアー開幕。最新EPの特典詳細解禁＆BDに今ツアーの密着映像収録決定も
East Of Edenが、全国ツアー＜East Of Eden Spring Tour 2026 〜 Growing 〜＞の初日が神奈川・KT Zepp Yokohamaにて幕を開けた。
ライブでは、現在放送中のドラマ『AKIBA LOST』の主題歌で配信されたばかりの「The weight of choice」をステージ初披露。さらに、ライブならではのダイナミックなアレンジやカバー曲など、5人の個性がぶつかり合う圧巻のパフォーマンスでオーディエンスを圧倒したという。
またこの日、6月10日にリリースされる待望のニューEPに関する追加情報も発表された。初回限定盤に付属するBlu-rayには、本ツアー＜〜 Growing 〜＞に完全密着したメイキング映像「Behind The Scenes」の収録が決定。リハーサルの光景からメンバーの素顔に迫るインタビュー、そしてツアーの舞台裏まで、彼女たちの成長（＝Growing）の軌跡を収めた貴重な映像特典になっているとのことだ。
さらに、ワーナーミュージック・ストア限定の「豪華盤」に同梱されるグッズが、「オリジナルTシャツ」と「アクリルスタンド」に決定したこともあわせて発表された。完全数量限定となるため、早めの予約をお勧めしたい。デザインやEPのタイトル、収録曲等は後日発表となる。
◾️最新EP『タイトル未定』
2026年6月10日（水）リリース
予約：https://eoe.lnk.to/2026EP
通常盤（CD）/ WPCL-13736 / \2,750（税込）
初回限定盤（CD＋Blu-ray）/ WPZL-32265 / \5,500（税込）
WMS限定豪華盤【完全生産限定】（CD＋グッズ）/ WPCL-60121 / \9,900（税込）
▼収録内容
・CD（初回限定盤・通常盤・WMS限定豪華盤共通）
「Our Fate」「The weight of choice」ほか収録予定
・Blu-ray（初回限定盤のみ）
「East Of Eden Spring Tour 2026 〜 Growing 〜 Behind The Scenes」
・WMS限定盤
通常盤CD＋グッズ（Tシャツ、アクリルスタンド）
▼CD先着購入特典
・Amazon.co.jp:メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：L判ブロマイド（メンバー別5枚セット）
・その他CDショップ：クリアファイル
▼リリースイベント、ツアー会場施策の詳細はワーナーミュージック・ジャパンHPをご確認ください。
https://wmg.jp/eastofeden/news/90555/
◾️タイアップ情報／ドラマ『AKIBA LOST』
・放送：2026年1月期 毎週火曜24:59〜25:29（関東ローカル）1月13日スタート
・配信：TVer／Hulu
・出演：北山宏光 松村沙友理 田辺桃子 小栗有以（AKB48） 大原梓 MINA（East Of Eden）／
西原亜希 阪田マサノブ ・ 宇垣美里 淵上泰史
・脚本：當銘啓太
・音楽：fox capture plan
・監督：中茎強
・プロデューサー：梅澤宏和 柴田裕基
・協力プロデューサー：伊藤裕史
・制作：植野浩之、島田総一郎
・ゲーム公式サイト：https://akibalost.com
・ドラマ公式サイト：https://www.ntv.co.jp/akibalost
◾️＜East Of Eden Spring Tour 2026 〜 Growing 〜＞
2026年1月30日（金）KT Zepp Yokohama 開場 18:00 / 開演 19:00
2026年2月1日（日）なんばHatch 開場 16:00 / 開演 17:00
2026年2月15日（日）仙台darwin 開場 16:00 / 開演 17:00
2026年2月23日（月・祝）名古屋DIAMOND HALL 開場 16:00 / 開演 17:00
2026年3月7日（土）豊洲PIT 開場 17:00 / 開演 18:00
▼チケット
ローソン：https://l-tike.com/eastofeden/
イープラス：https://eplus.jp/east-of-eden/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/eastofeden-st2026/
受付期間：〜各公演前日23:59まで
