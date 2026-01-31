俳優の本田響矢が３１日、都内で写真集「ＥＣＨＯＥＳ」（幻冬舎刊、税込３８５０円）刊行記念プレス取材に登場した。

全世代から注目を集める本田の１６０ページ完全撮り下ろしの写真集。完成品を見た本田は「やっとできたと思いました。どの写真を使うか、レイアウト、表紙やカバーの質、いろんなところに時間をかけてできあがった１冊なので、ホッとするような気持ち」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

撮影は「ずっと憧れの場所だった」という米・ロサンゼルスで行われた。「憧れの場所で自分がどう感じて、どんなことを考えるのかを再認識できると思った」と撮影地決定の経緯を明かした。ロサンゼルスの街から刺激を受けたようで、「改めて世界は広いなと思いました。ベニスビーチは水平線が広がっていて、僕も目の前にあるものやお仕事に対して前向きにやり遂げたいと思いました」と振り返った。

最後は、ファンに向けて「全部に手をかけさせていただいたので、自信を持って皆さんに届けられている。２６歳の自分を見つめ直して作らせていた写真集なので、今の僕を感じていただきたいなと思います」と呼び掛けた。