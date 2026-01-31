Lucy¡¢20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ»ÏÆ°¡õ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ·¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡£¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä³«ºÅ¤â
Lucy¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢2026Ç¯4·î23Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù¤ÎÈ¯Çä¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
Lucy¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ëº£°æ¼÷¡ÊG, Vo¡Ë¡¢Kiyoshi¡ÊG, Vo¡Ë¡¢²¬ºêÃ£À®¡ÊDr, Vo¡Ë¤Î3¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯6·î9Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show¡ä¤ò³«ºÅ¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢É½Î©¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¡È¥í¥±¥ó¡É¤Î´ú°õ¤Î²¼¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬±Ô°Õ¿Ê¹ÔÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆ»ÏÆ°¤ËÈ¼¤¤³«Àß¤µ¤ì¤¿Lucy¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÏÄÌ¾ïÈ×CD¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÆ»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù¤Î¥ê¥¤¥·¥å¡¼ºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¥µ¥«¥°¥Á¥±¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ç¡¢4·î10Æü¤Ë¸ÂÄêÉü¹ï¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä¤Ï¡¢4·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢8²ñ¾ì9¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï5·î24Æü¤ÎÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¸ø±é¾ÜºÙ¤ÏLucy¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥â¥Î¥¹¥È¡¼¥ó¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¡²è¡ØÂ¿½Å¿Í³ÊÃµÄå¥µ¥¤¥³¡Ù¤Îºî²è¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅÄÅç¾¼±§¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Instagram¡¢X¡¢TikTok¤â³«Àß¤µ¤ì¡¢YouTube¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎMV¤ä¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù
2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/lucy/rockarollica3.html
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+Blu-ray¡Ë / VIZL-2512 / ¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD+DVD¡Ë / VIZL-2513 / ¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× / VICL-66129 / ¡ï3,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A / B¶¦ÄÌ»ÅÍÍ]
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àCD¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯ (Blu-ray/DVD) ¤òÉÕÂ°
◾️¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼CDÈ¯Çä¾ðÊó
¢¡¡ØROCKAROLLICA¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× / VICL-66127 / ¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01 DOUBLE BIG BANG
02 ROCKAROLLICA
03 GRUNGY HEAVEN
04 SWEET BABY SWEET
05 Hey!
06 GA GA DISCO
07 Drum¡Çn +
08 GIGO
09 ANACONDA A GO GO
10 NIGHTRIDE
11 GLIDER
12 ¡ãswing¡ä#99
13 Muse Met Morning
14 J.B.Honey
15 HALLELUJAH
16 Rolling Lucy
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66127.html
¢¡¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× / VICL-66128 / ¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01 Waste lucy
02 ¹õ¤¤Boogie
03 BULLETS-Shooting Super Star-
04 Brandnew day
05 9days Wonder
06 ¥Ô¥é¥Ë¥¢
07 One Wish
08 SHOT GUN MARY
09 swinger
10 ¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤ÎÌë
11 ROCK¡ÇN¡ÇROLL INTERCEPTER-Making of Lucy-
12 Lucifer A GO GO
13 Drive the Lucy
14 ¿·¤·¤¤À¤³¦
15 Howling lucy
16 ¥Ð¥ê¥¦¥à¡¦¥Ô¥ë¥¹
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66128.html¤¢
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/lucyrockarollica
◾️¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä
2026/4/26(Æü) ¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI OPEN 17:00 / START 18:00
2026/4/29(¿å¡¦½Ë) Ê¡²¬¡§BEAT STATION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/05(²Ð¡¦½Ë) Åìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/06(¿å¡¦½Ë) Åìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/09(ÅÚ)¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/10(Æü) ¡¡¡¡Âçºå¡§GORILLA HALL OSAKA ¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/16(ÅÚ) ¡¡¡¡µÜ¾ë¡§ÀçÂæRensa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/17(Æü) ¡¡¡¡Åìµþ¡§Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/24(Æü) ¡¡¡¡Åìµþ¡§EX THEATER ROPPONGI OPEN 16:00 / START 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨5ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä/5ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢§BUCK¡çTICK¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á2·î9Æü¡Ê·î¡Ë14:00
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤ÏBUCK¡çTICK¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö[FISH TAKN]¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://lucy2026.fanpla.jp/
