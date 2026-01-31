【ニューヨーク＝木瀬武】３０日のニューヨーク金融市場で、金、銀の先物や株式が急落した。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されることになり、金融引き締めへの警戒感が広がった。

金の先物価格（中心限月）の終値は１トロイ・オンス（約３１グラム）あたり４７４５・１０ドル（約７３万円）で、前日から１１・４％下落した。銀は７８・５３ドルで、３１・４％下落した。下げ幅は、金が１９８０年１月以来４６年ぶりの大きさで、銀は過去最大だった。

トランプ政権でドルの信認が揺らぎ、金、銀の先物は資金の受け皿となり、最高値を更新してきた。それが、ウォーシュ氏が率いるＦＲＢの下で想定より金融緩和が進まず、ドル高が進行するとの見方から、金や銀に売りが広がった。

ウォーシュ氏は政策金利の引き下げに前向きな姿勢を示すが、積極的な金融緩和には慎重とみられている。金融引き締めはドル高につながりやすい。

外国為替市場ではドルが買われ、主要通貨に対するドルの総合的な強さを示す「ドル指数」が上昇した。対ドルの円相場は、前日午後５時から１円７０銭ほど円安・ドル高の１５４円７０銭台まで円安が進んだ。ダウ平均株価（３０種）の終値は一時、６００ドル超値下がりした。