第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間、甲子園球場）の選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、出場３２校が決まった。

大会２連覇がかかる横浜と夏春連覇を目指す沖縄尚学が、ともに２年連続の選出。北信越大会王者の帝京長岡は初出場。２１世紀枠では、長崎西が７５年ぶり２度目、高知農が初めての出場となった。組み合わせ抽選会は３月６日。今大会から指名打者（ＤＨ）制が採用される。

山梨学院 菰田でＶへ…大黒柱 投手に比重

関東大会を制した山梨学院が、９回目の出場を決めた。注目されるのは前回の選抜で１５２キロの速球を披露し、昨夏はエースとして準決勝までチームを導いた菰田（こもだ）。新チームでは打者としても中軸を担い、主将に任命された大黒柱だ。

５年連続の出場が決まると、山梨学院ナインは力強く右腕を突き上げた。しかし、その中に菰田の姿はなかった。インフルエンザにかかったといい、野球部を通じて「去年の夏、悔しい思いをした。甲子園の借りを甲子園で返せるよう、主将としてチームを引っ張る」とコメントした。

昨秋の公式戦終了後、菰田は野手中心の練習から、投手に比重を置いた練習に切り替えた。１メートル９４、１００キロという大きな体が、本格的な投球練習をこなせる強さを備えたと吉田監督が判断した。「菰田が入学した当初から、２年の秋からというプランだった」と監督は言う。

菰田と左腕・檜垣以外は、ほぼメンバーが一新されたが、関東大会決勝を１４―５で制するなど、打線の破壊力も目を見張るものがある。チームの目標は、３年ぶりの選抜制覇だ。（塩見要次郎）

長崎西 ７５年ぶり

７５年ぶりとなる選抜の切符をつかみ、長崎西の選手たちに笑顔があふれた。自作アプリを使って相手の分析をするなどマネジャーらも選手を支え、４７季ぶりに出場した九州大会で８強入り。選考では、考える野球に取り組んでいる点も高く評価された。宗田監督は「彼らの知力、考える力を活用しながら、チャレンジャーとして、常に攻めの姿勢で戦いたい」と語った。

横浜 再び頂点へ

前回王者の横浜が、再び頂点を目指す。今回の選考では当落線上とみられていただけに、駆けつけた校長から「おめでとう」と伝えられると、村田監督の目には涙が浮かんだ。村田監督は、「先輩たちが成し遂げたことをお前たちもやろう」と激励。小野主将は「（出場校として）優勝旗を返しに行くことができてほっとした」と話した。

「打の九国」復活

昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付は、抜群の長打力を誇る牟礼ら力のある選手がそろう。強打で秋に続く全国制覇を狙う。楠城監督は「『打の九国』と言われながら低反発バットになって打ちあぐね、成績が出なかった」と、昨年秋は週３回、ティー打撃を１日３００本こなすよう選手に課した。スイングの力強さは増し、主将の城野は「どこからでも点が取れる打線が強み」と胸を張る。冬場の練習も力にし、いっそう強くなったチームを春に見せるつもりだ。

帝京 久々の春

選抜の切符を手にし、帝京の池田主将は「持ち味である力強い打撃と粘り強い守備で勝ち進んでいきたい」と意気込んだ。春１度、夏２度の甲子園優勝を誇る名門だが、２０１１年夏を最後に「聖地」から遠ざかっていた。コーチを経て２１年に就任した金田監督は涙で言葉を詰まらせながら、「長くかかりました」と喜びをかみ締め、「帝京は出るだけのチームじゃない」と勝利を誓った。

帝京長岡「足でＶ」

春夏通じて初の甲子園出場となった帝京長岡。優勝した北信越大会決勝では、持ち味の機動力と勝負強さを発揮し、日本文理との新潟県勢対決を制した。投球術に優れるエース格の左腕・工藤ら主力の多くが１年生。芝草監督は「選手たちを甲子園で思いっきりプレーさせたかった」と喜び、主将の鈴木祥は「持ち味は足を絡めた野球。初出場、初優勝を目指す」と意気込んだ。

横浜と沖縄尚学 滑り込み

一般選考は昨秋の各地区大会の上位校がほぼ下馬評通りに出場を決めた。前回王者の横浜と昨夏の覇者・沖縄尚学はともに当落線上とみられていたが、総合力の高さが評価されて滑り込んだ。

関東大会で準々決勝敗退の横浜は、関東の４校に入れず、関東と東京を併せて検討される最後の１枠を東京大会準優勝の関東一と争った。「攻撃力は遜色ない」という中、プロ注目右腕の織田を軸とした投手力で勝ると判断された。

東海３校目を勝ち取った大垣日大は、東海大会４強で並んだ聖隷クリストファーより「複数投手を擁し、機動力もある」ことが決め手となったという。

明治神宮大会枠により１枠増えた九州５校目は、昨夏の甲子園制覇の原動力となった末吉、新垣のダブルエースがチームに残る沖縄尚学に軍配が上がった。

横浜と沖縄尚学の選出について、選考委員長の宝馨・日本高校野球連盟会長は「昨年の（甲子園の）実績が影響したわけではない」と説明した。

部員３人から甲子園…高知農

部員３人という存続危機を乗り越え、高知農が２１世紀枠で初出場をたぐり寄せた。この日、２年生は東京に修学旅行中で不在。インフルエンザの影響で、学校に集まった１年生もマネジャーを含め５人のみだったが、電話で連絡を取り喜び合った。

１８９０年開校の高知県農学校が前身。野球部は半世紀近い休部を経て１９９９年に復活した。しかし、生徒数減や練習の厳しさもあって新入部員が集まらなくなり、２０２１年秋には部員が３人まで減少。大会には連合チームで参加した。

下坂監督は早朝練習をやめるなど見直しを進め、現在は１、２年生計１８人に。乳牛の世話などの実習で人数がそろわないことも多いが、短時間でも集中し、昨秋の高知大会準々決勝では、優勝した明徳義塾と延長タイブレイクの接戦を演じるほどの力をつけた。

下坂監督は「部員が少なかったのは本当につらかったが、選手たちが一生懸命頑張ってくれた結果」と喜び、１年の捕手・山本は「甲子園でまず１勝したい」と力を込めた。（古谷禎一）