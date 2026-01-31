吉備スマートICのアクセス道路と同時開通

国道180号総社・一宮バイパスが2026年2月1日に延伸開通し、山陽道の吉備スマートICに接続します。

【地図】岡山市第二の玄関！ 国道180号BPと山陽道スマートICを地図で見る

総社・一宮バイパスは、岡山市北区から総社市に至る延長15.9kmの道路です。交通の混雑緩和や安全確保などを目的に整備が進められており、これまでに岡山市北区の楢津〜一宮山崎間1.5kmと、同・福崎（岡山総社IC）〜総社市小寺間5.3kmが開通しています。

今回開通するのは、北区の一宮山崎〜今岡間0.7kmです。延長は短いものの、今回の延伸で山陽道の吉備スマートICに直結します。

吉備スマートIC付近ではアクセス道路の改良もあわせて完成し、スマートICの24時間化と大型車対応も同時に実現します。

今回の開通後、山陽道から岡山市街に向かう際は、従来の岡山IC経由に加え、吉備スマートIC経由も選びやすくなります。国土交通省の岡山国道事務所によると、山陽道から岡山港までの所要時間は、現状の約53分（岡山IC経由）から、開通後は約48分（吉備スマートIC経由）に短縮される見込みです。