飼い主さんの手術後の帰宅を待ちわびる、犬たちのInstagramが話題になっています。投稿したのは、チワワの空くん・凛ちゃん、トイプードルの昴くんと暮らす「つうちいわんぷう」さん。「2匹とも大喜び！」「みんな頑張った」といったコメントが寄せられています。

【動画：手術で２週間の入院から帰宅→ドアを開けた瞬間、２匹の犬が…思わず涙する『おかえりなさいの光景』】

ママが帰ってきて喜び爆発の空くん

登場するのは、チワワの空くんと凛ちゃん。この日、ママが退院し2週間ぶりに家に帰ってきたんだそう。ママだとすぐに気づいた空くんは、一目散に走って玄関までお出迎えに行ったといいます。ドアの隙間から勢いよく飛び出し、ママに飛びつくほどの喜びようだったとか。

空くんが息もできないくらい大喜びする一方で、凛ちゃんも尻尾を振りながらママの元へ近づいてきたといいます。しかし、空くんとは対照的に、すぐに飛びつくことはなかったんだそう。

うれし恥ずかしの凛ちゃん

凛ちゃんは、久しぶりのママとの再会にうれしいものの、どこか恥ずかしそうに少し離れた場所からママを見つめていたといいます。「これは夢？本当にママなの？」と、喜びをじわじわと噛みしめているかのようでした。

そんな凛ちゃんにママは、「凛ちゃん」とやさしく何度も呼びかけたといいます。聞き慣れた声に呼ばれ、凛ちゃんはもう一度ママの元へと寄って行ったんだそう。会いたかった気持ちと、恥ずかしさが入り混じっていることが伝わるかのようですね。

幸せな時間の始まり

ようやくママの元まで来た凛ちゃんを、「恥ずかしかった？2週間長かったよね」と、ママはやさしくなでてあげたんだそう。久しぶりになでてもらい、凛ちゃんもとてもうれしそうだったといいます。

空くんと凛ちゃんの喜び方は対照的でしたが、ママへの愛情はどちらも同じですね。ママが戻ってきたことで、また賑やかで幸せな時間が流れ始めたのでした。

この投稿には「空ちゃんのお迎え、激しくてうれしいね」「凛ちゃんの後ろ姿からうれしさが伝わる」「凛ちゃん、空くん、ママに会えてよかったね」「幸せな時間ですね」「見ている私も泣きました」「嬉しさを全身で表現されて、何よりママが一番うれしいね」「ママへの愛にあふれてる！」「空ちゃんの大歓喜、凛ちゃんのうれし恥ずかし、どちらもかわいいです」「2人の対照的なお出迎えがいいね」といった声が寄せられています。

投稿者である、つうちいわんぷうさんのアカウントでは、チワワの空くん、凛ちゃん、もう一匹の昴くんと、家族の愛にあふれた日常の動画が公開されています。これからも、賑やかでやさしい家族の物語を楽しみにしたいですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「つうちいわんぷう」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。