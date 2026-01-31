犬が『人のニオイを嗅ぐ』心理５選

犬が人のニオイを嗅ぐとき、それは多くの場合、情報収集していると言われています。では、どのような気持ちで情報を収集しているのでしょうか。ここでは、犬が人のニオイを嗅ぐ心理を解説します。

1.相手のことを知ろうとしている

初対面の相手のニオイを嗅いでいるときは、犬流の挨拶をしている可能性が高いでしょう。「はじめまして、こんにちは」「あなたのことを教えてください」という心理が働いています。

犬は相手のことを知るとき、言葉ではなくニオイをお互いに嗅ぎ合うことでコミュニケーションを取ります。ニオイから年齢や性別、食べているものや性格（心理）などを嗅ぎ取っているというから驚きです。

2.飼い主の今日の情報を収集している

帰ってきた飼い主のニオイをクンクンと熱心に嗅いでいるときは、飼い主の今日の行動などを情報収集していると考えられます。

例えば「今日はどんなところに行ってきたのかな？」「いつもと同じ人に会ってきたのかな？」「何を食べたんだろう」といった心理で飼い主のニオイを嗅ぎ、情報収集しているのです。

3.大好きな人のニオイで安心している

飼い主や家族のニオイをクンクンと嗅ぐのは、犬が信頼している人や大好きな人のニオイを嗅ぐことで、安心やリラックス効果を得る習性を持っているからです。

入眠前やくつろいでいるときなど、「もっと安心したい」「リラックスしたいな」というときに、まるでリラックス効果のある香りを嗅ぐかのように飼い主や家族のニオイを嗅ぎに来ることがあります。

4.健康状態に異変を感じている

突然、飼い主や家族のニオイを執拗に嗅ぎ始めた場合、愛犬がその家族になんらかの異変を感じ取っている可能性があります。

海外では、愛犬が執拗に飼い主のニオイを嗅ぎ、不安そうな表情を見せたため、飼い主が病院へ行ったところ、病気が早期発見されたというケースも報告されているほどです。

また、飼い主が妊娠していると、ニオイが変わると言われており、その変化を感じ取っている犬もいます。

5.体についているニオイに興味を示している

犬の興味を引くようなニオイを体につけていると、「なになに？」と好奇心からニオイを嗅ぎに来ることがあります。

例えば、美味しいご飯を食べて帰ってくると、「何を食べてきたの？」「美味しそうなニオイがする！」と少し興奮した様子でニオイを嗅ぐ犬は多いです。このように体についているニオイに興味を示して嗅いでいる犬もたくさんいます。

しつこいほど熱心にチェックしてくるときの対処法

犬が人のニオイを嗅ぐ行為は、相手のことをもっとよく知りたいという本能的な行動なので、特に問題視する必要はありません。

しかし、あまりにもしつこく熱心にチェックしてくるときは、「もうやめて」と思うこともあるでしょう。そんなときは、強く「やめて！」と怒るのではなく、「待て」とコマンドを指示して落ち着かせたり、他の遊びに誘って気を紛らわせてあげたりしてください。

ニオイに反応して、愛犬の興奮が収まらない場合は、飼い主がシャワーを浴びてニオイを消すという方法も効果がありますよ。

まとめ

犬が人のニオイを嗅ぐのは、相手の持つ情報を知りたいと思っているからです。興味を持ってくれている、友好的な姿勢で近づいてくれているということなので、基本的には問題視せず、温かく受け入れてあげましょう。