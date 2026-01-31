ワンコと2人の男の子がお散歩をしている途中で、水たまりを見つけたら…？みんなで仲良く遊ぶ光景にほっこりする人が続出し、投稿には「可愛い」「ご機嫌ですね」「三人兄弟みたい」といった声が寄せられています。

【動画：2人の男の子と犬が『水たまり』を見つけた結果→夢中になって遊び始めて…帰る気が全くない光景】

ワンコがお散歩中に水たまりを発見

TikTokアカウント「uchino_ikimono」に投稿されたのは、柴犬の「スズ」ちゃんと2人の男の子が雨上がりにお散歩に行った時の様子です。歩いている途中で水たまりを見つけると、水たまりが大好きなスズちゃんは大喜び！

スズちゃんは水たまりに映る景色や水面の動きを興味津々で眺めながら、しっぽをフリフリしていたそう。「えいっ」と前足を水たまりに入れて、水面にできた波紋を捕まえようとする場面も。可愛すぎる姿に、思わず頬が緩みます。

2人の男の子と一緒に遊ぶ姿が尊い

男の子たちも靴が濡れるのも構わずに水たまりの中に入って、スズちゃんと一緒に遊んでいたそう。スズちゃんが水たまりに夢中になっている姿をスマホで撮影したり、足踏みして水をバシャバシャと飛び散らせたり、男の子たちもスズちゃんに負けないくらい楽しそうにしていたとか。

男の子が手で水をすくって飛ばしてみると、スズちゃんはますますハイテンションに。そしてスズちゃんが「もっとバシャバシャさせたい！」とばかりに水たまりを掘り始めたので、一緒に足踏みしてあげる男の子たち。2人と1匹が仲良く水たまりと戯れている光景は、ずっと見ていたいくらい尊いです。

遊びに夢中で帰る気ゼロ！

その後もスズちゃんと男の子たちは水たまりに夢中で、お家に帰ろうとする気配はゼロ。放っておいたら一生遊び続けそうだったので、最後は投稿者さんが遊びを強制終了させて帰途についたそうですよ。

この投稿には「楽しそう」「ほっこりしました」「柴犬ちゃんが遊び方教えてあげてますね。みんな仲良しで可愛い」といったコメントが寄せられ、微笑ましい光景は多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

TikTokアカウント「uchino_ikimono」にはスズちゃんの可愛い姿や、ご家族や同居猫さんたちとの微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「uchino_ikimono」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。