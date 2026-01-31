赤ちゃんに「いってらっしゃい」とあいさつをするワンコは、まるで今生の別れのように名残惜しそうですが…？まさかのオチが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で17万2000回再生を突破。「なんのお別れかと思ったらｗ」「笑った」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが犬と『お別れのあいさつ』をした結果→切ない雰囲気かと思いきや…まさかのオチ】

お別れのあいさつをするワンコと赤ちゃん

Instagramアカウント「omamemameshiba」に投稿されたのは、豆柴の「おまめ」ちゃんと赤ちゃんがお別れのあいさつをする光景です。ママさんが赤ちゃんを抱っこしてしゃがむと、おまめちゃんは赤ちゃんにお顔を近づけたそう。

そしておまめちゃんはクンクンと匂いを嗅いだり、鼻先で優しく頭に触れたりして、「いってらっしゃい」と伝えてくれたとか。とても名残惜しそうな様子から、赤ちゃんと離れたくないという思いが伝わってきて、なんだか切ないです…！

寂しそうな姿が切ない…

おまめちゃんからのあいさつが一段落したら、今度はママさんが赤ちゃんに手を振らせて「いってきます。バイバイ」とごあいさつ。おまめちゃんは「行かないで！」と引き止めるように、赤ちゃんをじっと見つめていたとか。お手々で涙を拭うような仕草を見せる場面も。

そして最後はママさんが赤ちゃんを抱っこして去っていく姿を、まるで今生の別れのように寂しそうに見送っていたというおまめちゃん。これほど離れがたそうな様子を見せるということは、きっと2人は当分会えないのでしょう…。

まさかのオチに爆笑

…と思いきや、実はママさんと赤ちゃんが向かったのは最寄りのスーパーなのだとか！つまりお買い物が終われば、すぐに帰ってくるのです。まさかのオチには思わず笑ってしまいますが、ほんの少しの間離れるだけなのに本気で寂しがっていたのだと思うと、おまめちゃんのことがより一層愛おしくなりますね。

この投稿には「とても可愛い」「切ない…って、そこらのスーパーまでかーいｗｗ」「心配して切なくなって、損しました！けど良かった」といったコメントが寄せられています。

おまめちゃんの可愛い姿や、赤ちゃんとの愛に溢れた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「omamemameshiba」をチェックしてくださいね。

