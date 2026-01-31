『大奥の御幽筆～偽りの闇と真の燈火～』（マイクロマガジン社）のイメージソングがAiRyAに決定し、サブスク配信が2026年1月30日（金）に開始された。

マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベル・ことのは文庫のイメージソングプロジェクト・1月刊行書籍のイメージソングのサブスク配信も同日に開始。『大奥の御幽筆～偽りの闇と真の燈火～』のイメージソング担当アーティストはスペイン、グラナダ出身のシンガーソングライターAiRyAに決定。楽曲名は『カクレガサ』となっている。

■AiRyA（アイリア）幼少期にスペインで出会った日本の曲に感銘を受け、のちに来日。その後WARNERMUSICJAPANよりメジャーデビュー。多くのアニメ、ゲームのタイアップやライブを行い、地元スペインのTV局TelecincoやAltena3や新聞など主要メディアでもAiRyAの活躍が伝えられている。現在はソロ活動に加え、秋葉原とオタク文化を掲げ活動するリアルアキバボーイズのバンド『REAL AKIBA BAND』のボーカルとしても活動しており、2024年10月にはスペイン人として初となる武道館公演を達成。シンガーソングライターとしての活動を中心に、作詞家、作曲家、モデル、女優、ラジオパーソナリティーなどマルチな分野で才能を発揮し、精力的な活動を行い続けている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）