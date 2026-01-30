匠平による『すすきの怪談』（竹書房）が1月29日（木）に発売される。

【画像】『すすきの怪談』の購入特典・未公開未収録の書き下ろし短編

北の繁華街・すすきので聞いた身も凍る怖い話。怪談イベントでも大活躍の北の怪談師・匠平がホームグラウンドである札幌の大歓楽街すすきので怪談を蒐集。それらを厳選しライブ感覚でまとめた一冊だ。すすきのの後輩の店が魔界に!?鏡から拡がる闇の恐怖「闇が来る店」、共同経営者が霊能力開眼!?3人のお客さんに取り憑いていた霊が視え…「俺の店の日常」、地元の商店街で幼い頃に遊んだはずの友だち。しかし記憶が食い違うのはなぜ？「円山の二人」、車で小樽を出てニセコに向かう道中、運転席と助手席に座る二人に突然…「ニセコの国道」、決まった時間に突然聞こえてくる歌声。ようやく歌っている男性を見つけたら…「千歳の歌うおじさん」、キャバ嬢が教えてくれた、父親に起きた奇妙な出来事「猫の匂い」、新築の家を建てた叔父を襲った悲劇…「豊浦の屋根の上」――など、札幌のほか、すすきので聞いた各地の体験談も収録。

購入特典としては、本書未収録のここでしか読めない5種類の限定特典ペーパーがエリアごとの特定書店にて配布される。各書店ごとに異なる書き下ろし短編1話を読むことができる。

■作家情報匠平（しょうへい）北海道江別市生まれ。プロ怪談師。怪談ライブバー〈スリラーナイト〉で語り手として10年勤め退職。現在はフリーの人気怪談師として、自身で怪談イベントを企画・運営や全国各地のイベントにも多数出演しつつ、BAR「クラフトビール&クラフトジン Craft attic」を札幌・すすきので経営している。著書に「北縁怪談」「実話ホラー」各シリーズ、共著に『北の怪談』『怪談七変幻漆黒』など。

特典情報※配布状況は各店舗に問い合わせ可能。※配布開始時期及び、配布方法に関しましては、店舗によって異なる。※在庫が無くなり次第終了。

