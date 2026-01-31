「隣にいるかわいい子は誰？」「似合ってる！」山本由伸の私服姿に反響！「MVPはファッションも一流」
MLBのロサンゼルス・ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」公式X（旧Twitter）アカウントは1月30日、投稿を更新。山本由伸投手の私服姿を披露しました。
【写真】山本由伸、私服姿を披露！
「MVPは、ファッションも一流だ」同アカウントは「クロムハーツ、シュプリーム、トラヴィス・スコットのジョーダンでキメてる山本由伸 ドジャースのワールドシリーズMVPは、ファッションも一流だ」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。ピンと姿勢よく直立する山本由伸投手の私服姿を披露しています。
コメントでは「supreme着るの！ 似合ってる!」「レジェンド」「かわよ」「トップスタイル」などの声のほか、「彼の隣にいるかわいい子は誰ですか？」「彼と宗一郎はいつもおしゃれ」「横そーいちろーで草」など、山本選手の隣に映るオリックス・バファローズ所属の山崎颯一郎投手（※崎はたつさき）にも注目が集まりました。
WBC日本代表「侍ジャパン」にも参加！2026年でプロ10年目のシーズンとなる山本投手。日本時間3月5日開幕のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に日本代表「侍ジャパン」の追加選手として参加することも発表されています。今年も山本投手の活躍から目が離せませんね！(文:福島 ゆき)
