世界で最も権威がある米ボクシング専門誌リングマガジンの2025年度年間表彰式が30日（日本時間31日）にニューヨークで開かれ、WBO世界女子スーパーフライ級王者の晝田瑞希（29＝三迫）が「フィメール・ファイター・オブ・ジ・イヤー」（女子年間最優秀選手）に選出された。男子の年間最優秀選手候補に挙げられていた世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）は受賞を逃した。

晝田は昨年1月から11月まで全て米国で4度の防衛に成功していた。2階級4団体統一王者のケイティー・テイラー（39＝アイルランド）、4階級制覇のミカエラ・メイヤー（35＝米国）らを抑えての受賞となった。授賞式には真っ赤な着物姿で登場し、「I'm so panic！」（パニック状態です！）と壇上で絶句。英語で「本当にビックリ。このような素晴らしい機会を与えていただいたリングマガジン、私のチーム、最高のコーチであるマニー・ロブレスに感謝したい」と喜びを口にしてうれし涙を浮かべた。「ハードワークをし続けてスーパースターになりたい」とさらなる躍進を誓い、最後は「no pasa nada！ Gracias!（どうってことないよ、ありがとう）」とお決まりのスペイン語のフレーズで締めくくって会場をどよめかせた。

男子の年間最優秀選手賞を受賞したのは、史上初めて3階級での4団体統一王者となったテレンス・クロフォード（38＝米国、引退）。井上のほか、ライトヘビー級の3団体統一王者ドミトリー・ビボル（35＝ロシア）、スーパーフライ級の3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）、WBO世界ヘビー級王者ファビオ・ウォードリー（31＝英国）が最終候補としてノミネートされていた。

井上は昨年、1月から12月まで4度の防衛に成功。4団体統一王座の年間4度の防衛は史上初だったが、年間1試合ながら2階級上の元統一世界スーパーミドル級4団体統一王者サウル・“カネロ”・アルバレス（35＝メキシコ）を破るインパクトを残したクロフォードに及ばなかった。