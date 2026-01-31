春待ちな日々は【パッと着映えるチュール】で盛るのが正解！
寒さと暖かさを行ったり来たりな時季、
てっとり早く春の気分を取り入れるには
瞬時に着映える【チュール】仕立てのアイテムを取り入れるのが正解。
今すぐ使えるものから予約アイテムまで、
大人の春の装いに欠かせない逸品をずらりご紹介します。
コーデいらずの【チュールセットアップ】
トレンチチュールセットドレス/SNIDEL
クラシカルなノースリトレンチトップスとチュールスカートのレディなセット。透明感のあるチュール生地を重ねたスカートは、空気をはらんだような軽やかな広がりに気分も上がります。ロングトップスを仕込めば今すぐ着られて、単品使いでも着こなしの幅が広がるのところが魅力です。
リボンニットプル＆チュールスカートセット/FRAY I.D
今すぐ着たいざっくりニットとチュールスカートのセットアイテム。大きなリボンがコーデを華やかにしてくれるニットは、右肩のさりげない開きで上品な肌見せが叶います。
重なるチュールが華やかなスカートはティアードのボリューム感がほどよく、大人可愛い着こなしが即完成！
春の本命【チュールスカート】
ボリュームギャザーチュールスカート/FRAY I.D
チュールの透け感を活かしたクチュール感のあるデザイン性に一目惚れ必至。ボリューミーな裾フリルの下段にはチュール生地に加えオーガンジープラス。ラグジュアリーなボリューム感が鮮度抜群。セットのインナーペチスカートは取り外し可能なので、デニムをレイヤードしたりと様々なスタイリングに対応。
チュールアシメティアードスカート/FRAY I.D
アシンメトリーのランダムな表情に心くすぐられるティアードチュールスカート。あらゆる角度から立体的に見える計算されたフォルムが、フェミニンムードの中にモードなエッセンスを加えます。シンプルなトップスに合わせるだけでキマります。
顔まわりを華やかに彩る【チュールトップス】
フリルコンビオフショルダーリブニット/FRAY I.D
オフショルダーのリブニットプルオーバーに、チュールフリルで華やかなアクセントをON。フリルは先端部分にテグスを仕込んで、ランダムな動きとボリューム感を表現します。今シーズンは、ハイウエストパンツなどを合わせたさっぱり大人っぽいスタイリングがおすすめです。
チュールフリルニットプルオーバー/SNIDEL
シアー感のあるチュールレースをふんだんにあしらったニットカーディガン。デコルテラインを美しく華やかに演出します。前後V開きで抜け感を加えたコンパクトなシルエットは、ハイウエストボトムやボリュームスカートともバランスが取りやすいデザインです。
チュールタイブラウス/SNIDEL
ボリューミーなチュールリボンをドッキングした華やかなサテン調ブラウス。程よくゆとりのあるシルエットで、顔周りがパッと明るくなるので、ニットやジャケットのインナーにも◎です。