小芝風花（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/31】女優の小芝風花が1月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹の後ろ姿を公開し、話題になっている。

【写真】28歳朝ドラ女優「骨格そっくり」妹公開

◆小芝風花、アイリストの妹を公開


小芝は「人生初のマツパ…ビューラーしてないのにパッチリ しゅげぇー！！」とコメントを添え、まつ毛パーマ後の目元がパッチリとした姿を投稿。「実は妹ちゃんアイリストで念願のお店を開くのです 私は最初のお客さん」と次の投稿で明かし、施術中の写真を公開。赤と白のボーダーニットを着た妹の後ろ姿を披露した。

◆小芝風花の投稿に反響


この投稿には「骨格そっくり」「後ろ姿だけでもスタイル抜群なの分かる」「美人オーラ出てる」「妹の門出を全力で応援してて素敵」「マツパ綺麗に仕上がってる」「姉妹揃って器用ですごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】