「今日好き」参加JK「レイヤーザクザク」新ヘア公開「すごく似合ってる」「美しさが増した」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が1月30日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでのイメージチェンジショットを公開した。
【写真】15歳「今日好き」JK「美しさが増した」新ヘア
◆佐藤芹菜、新ヘア公開
佐藤は「美容室行ってきた 前回よりレイヤーザクザクにしてもらった」とコメント。ウエストチラ見せのショート丈トップスにデニムパンツのカジュアルスタイルで、顔回りにレイヤーが入ったロングヘアを披露した。
◆佐藤芹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レイヤーすごく似合ってる」「美しさが増した」「可愛すぎる」「女神」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
