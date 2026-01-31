◆ちばぎん杯レジェンドマッチ 柏レジェンド２―１千葉レジェンド（３１日、三協Ｆ柏）

ちばぎん杯の第３０回を記念したレジェンドマッチが行われ、柏レジェンドが千葉レジェンドに２―１で勝利した。

毎年恒例の柏と千葉によるプレシーズンマッチも今回で３０回目。千葉が１７年ぶりにＪ１へ戻ってきたこともあり、レジェンドマッチでも盛り上がりを見せた。当時のチャントがスタンドから飛び交う中、柏レジェンドが先制した。橋本和のシュートをＧＫ櫛野亮が好セーブしたが、こぼれ球を菅沼実が押し込んだ。柏と千葉両方に在籍した選手は前半と後半で入れ替わった。

後半１１分には伝説の“珍プレー”が再び起きた。柏レジェンドのＧＫ南雄太が味方にボールを投げようとしたが、ボールは前方にではなく後方へ。ボールは無情にもゴールラインを割り、痛恨のオウンゴールとなった。南は２００４年５月の柏―広島戦で手元を誤り自陣ゴールにボールを投げ入れ、Ｊリーグ史に残る伝説のオウンゴールを記録。当時の悲劇をこの試合でも再現した。

後半２０分には柏レジェンドが決勝点を決めた。ゲストとして参加した歌手で、柏の下部組織在籍経験のあるナオト・インティライミがゴールを奪った。試合はそのまま終了。両チームのサポーターから温かい拍手が送られた。

◆出場選手

▽柏レイソルレジェンド

南雄太、鎌田次郎、近藤直也、増嶋竜也、大谷秀和、沢昌克、輪湖直樹、林陵平、小林祐三、大津祐樹、菅沼実、田中順也、橋本和、平山智規、栗沢僚一

▽千葉レジェンド

茶野隆行、水本裕貴、山口智、佐藤勇人、谷沢達也、深井正樹、工藤浩平、船山貴之、町田也真人、佐藤寿人、山口慶、山岸智、櫛野亮、巻誠一郎、水野晃樹

（記事全体で敬称略）