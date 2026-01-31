【英邁】はなんて読む？すぐれた人への誉め言葉

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「英邁」はなんて読む？ 「英」はみなさん知っている漢字でも、「邁」には馴染みがない方もいるでしょう。 これは、人の資質に対する誉め言葉ですよ。 いったい、「英邁」はなんと読むのでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「えいまい」でした！ 英邁とは、才能や知恵が特別にすぐれていることをいいます。「英邁な跡継ぎ」というように使われますよ。 「英」という字は英国、英語といったイメージが強いですが、漢字そのものには「すぐれたこと、すぐれた人」という意味もあります。 また、「邁」という漢字には「他を越して先、上に行く」という意味があります。 他と比較して特別にすぐれている状態をあらわすには、ぴったりの2文字で作られた熟語だといえますね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

