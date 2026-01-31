ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の年間表彰式「ザ・リング・マガジン・アワード」が３０日（日本時間３１日）、米ニューヨークで開催された。２０２５年の年間各賞が発表され、男子最優秀選手賞（ファイター・オブ・ザ・イヤー）には史上初の３階級４団体統一王者で昨年１２月に現役引退を表明したテレンス・クロフォード（３８）＝米国＝が選出された。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の２３年以来２度目の受賞はならなかった。

最優秀選手の候補にはクロフォード、井上のほか、３団体統一世界ライトヘビー級王者ディミトリー・ビボル（ロシア）、３団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー“バム”ロドリゲス（米国、帝拳）、ＷＢＯ世界ヘビー級王者ファビオ・ウォードリー（英国）の５人がノミネートされていた。

クロフォードは昨年９月、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで２階級上の世界スーパーミドル級４団体統一王者サウル・アルバレス（メキシコ）に挑戦し判定勝ち。史上初の３階級での４団体王座統一に成功するとともに５階級制覇を達成した。