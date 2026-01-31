2/28まで！帝国ホテル 東京のアフタヌーンティー「Cacao³」、五感で楽しむカカオづくし

チョコレート好きにはたまらない、カカオの奥深い世界を五感で味わうアフタヌーンティーが、東京・日比谷の帝国ホテル 東京に登場。2026年1月16日から期間限定で提供中なのは、ペストリーの世界大会で優勝経験のある、シェフ ショコラティエ・市川幸雄氏監修のアフタヌーンティー「Cacao³（カカオ３乗）」。「素材」「フレーバー」「サプライズ」という3つの要素が織りなす、新感覚のチョコレート美食体験をお届け。

ショコラティエ市川幸雄氏が監修！カカオニブなども使った美食

窓際の特等席。眼下には日比谷公園の森が広がり、季節の移ろいを感じさせる木々のグラデーションが美しい

舞台は帝国ホテル 東京の本館17階「インペリアルラウンジ アクア」。天井まで届く大きな窓の向こうには日比谷公園の森が広がり、都心とは思えない静謐（せいひつ）な景観が広がっています。

冬の澄んだ光が差し込む午後、白い器と深いチョコレート色のコントラストが美しく際立ち、都会の喧騒（けんそう）から切り離されたような時間が流れます。

帝国ホテル 東京ではこれまで、ホテルショップのショコラをはじめ、ショコラティエの市川幸雄氏が素材選びから配合、味の微妙な表現と調理、繊細な盛り付けに至るまで、緻密に計算したショコラを生み出してきました。

今回のアフタヌーンティー「Cacao³」は、そんな市川氏がショコラティエならではの視点を生かして監修。カカオ豆だけでなく、カカオパルプ（カカオ豆を覆っている白い果肉）やカカオニブなど、ユニークな素材まで取り入れています。

最初から心をつかまれる “溶かして楽しむ”ウエルカムドリンク

左画像の手前が「メルティショコラ」、右が「ショコラヴェリーヌ」

ティータイムの幕開けは、ウエルカムドリンクの「メルティショコラ」。口どけなめらかな「ショコラ フレ」を、温かいコーヒー（もしくは紅茶）に溶かしながら楽しむスタイル。カップの中で角砂糖のようにゆっくりと溶かすことで、ふわりとカカオの香りが立ち上がります。これから始まる特別なティータイムへの期待が高まります。

そして、別皿で登場するスペシャルデザートが、グラスデザート「ショコラヴェリーヌ」。さくらんぼのコンフィチュールになめらかなチョコレートクリームが重ねてあり、その上にカカオパルプのパウダーを練り込んだ酸味のあるチョコレートと、甘くビターな粒状のチョコレートがちりばめられています。

さらにイタリア産のサワーチェリーをシロップ漬けにしたものに金箔（きんぱく）をあしらって、バジルとともにトッピング。まるで土からバジルが芽吹くような遊び心のあるビジュアル・サプライズがかなり印象的です。チョコレートの甘さが主張するのではなく、酸味と苦み、そして爽やかなバジルの香りが交互に押し寄せ、味覚の奥までゆっくりと刺激されます。

スイーツからセイボリーまで、三段プレートで楽しむ多彩な構成

右画像の手前の皿が、一段目のスイーツ４種。そのうち中央の小皿に盛り付けられた「グレープフルーツと苺のカクテル」は酸味のあるカカオパルプを使った一品。

次に運ばれてきたのはアフタヌーンティーの定番、華やかな三段プレート。上段には、柚子（ゆず）ガナッシュのほろ苦さが印象的な「タルトショコラ」、トンカ豆が香る軽やかな「ショコラムース」、帆立貝の形が愛らしい「コキヤージュ」など。

いずれもチョコレートの濃度や温度、香りが計算されており、ひと口ごとに異なる表情を見せます。チョコレートが舌の上で溶ける速度まで計算されたかのような、完成度の高い口溶け。

左が二段目、右が三段目。カカオを巧みに取り入れたセイボリーも充実

二段目はカカオパウダーをまとった「キッシュパルマンティエ」や、チョコレートケーキ“オペラ”を思わせる見た目の「サーモンサンドイッチ オペラ風」、カカオ72％のチョコレートを練り込んだ「ハイカカオスコーン」。

甘味と塩味の境界を軽やかにこえて、チョコレートの世界観がさらに広がります。

甘味と塩味のバランスが絶妙。筆者のお気に入りは「ホワイトチョコレートのクリーム＆ビーツの冷製スープ」（右）

三段目は、「ホワイトチョコレートのクリーム＆ビーツの冷製スープ」、ひよこ豆のムースやスモークホタテを盛った「トリュフ風味の卵サラダ カカオドレッシングで」。さらにソースにビターチョコレートを使って深みを出した「合鴨肉のグリエ モレソース」。

「アフタヌーンティー＝スイーツ、軽食」という概念を、心地よく裏切ってくれる美食の口福タイム。“3乗”が示す「素材」「フレーバー」「サプライズ」の3要素に納得で、カカオの余韻がいつまでも美しく長く続きました。2026年2月28日（土）までの期間限定の美食体験。ぜひお見逃しなく！

本館17階「インペリアルラウンジ アクア」の店内。洗練されて落ち着いた空間。

アフタヌーンティー「Cacao³」概要

・提供期間：2026年1月16日（金）～2月28日（土）

・提供場所：帝国ホテル 東京 本館17階 インペリアルラウンジ アクア

・所在地：東京都千代田区内幸町１丁目１－１

・アクセス：

東京メトロ 日比谷線・千代田線、都営地下鉄 三田線の日比谷駅A13出口から徒歩3分／都営地下鉄 三田線の内幸町駅A5出口から徒歩3分／東京メトロ 日比谷線・丸ノ内線・銀座線の銀座駅B2出口から徒歩12分／東京メトロ 有楽町線の有楽町駅から徒歩7分／東京メトロ 銀座線、都営地下鉄 浅草線の新橋駅7出口から徒歩9分、A2出口から徒歩12分

※他にJR新橋駅、有楽町駅からも徒歩圏内

・提供時間：11:30～18:00（ラストオーダー）

・料金：平日 9,400円／土日祝 9,800円（サービス料・税込）

・予約方法：電話（03-3539-8186 直通）または公式サイト