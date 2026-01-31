本並健治＆丸山桂里奈夫妻、自宅の庭を披露「お家にこんな遊具 すご〜い」「広いお庭」 2歳長女のためにすべり台などの遊具を設置
サッカー解説者・タレントの本並健治（61）、タレントの丸山桂里奈（42）夫妻が、31日までにそれぞれ自身のインスタグラムを更新。“ぷくぷくちゃん”こと長女（2）のためにすべり台、ブランコなどの遊具を配した自宅の庭を公開した。
【写真】「お家にこんな遊具 すご〜い」“広々とした”自宅の庭を披露した本並健治＆丸山桂里奈
丸山は「遊具が新たに追加されました」と報告し、広々とした庭に設置したすべり台の遊具、つり輪やバスケットゴールも一緒になっているブランコの遊具の写真を披露。「ぷくぷく大喜び」と長女のリアクションを紹介し、「寒かったり、なかなか外に行けない時もお家で遊べるね」と母の顔をのぞかせた。
本並は「いつぞやのリラックス風景！」と、数枚の写真を投稿。「庭の遊具で大はしゃぎのぷくぷくちゃん」と、自宅の庭に用意された遊具で元気に遊ぶ長女の成長ぶりを明かした。さらに「良く遊び、良く喋り、良く寝る娘!!」と、エネルギー全開な愛娘の様子を報告。丸山と共に娘の成長を温かく見守る、パパとしての穏やかな日常を披露している。
コメント欄には「お家にこんな遊具 すご〜い」「広いお庭があって羨ましい」「家族で遊べる楽しい庭になりますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「お家にこんな遊具 すご〜い」“広々とした”自宅の庭を披露した本並健治＆丸山桂里奈
丸山は「遊具が新たに追加されました」と報告し、広々とした庭に設置したすべり台の遊具、つり輪やバスケットゴールも一緒になっているブランコの遊具の写真を披露。「ぷくぷく大喜び」と長女のリアクションを紹介し、「寒かったり、なかなか外に行けない時もお家で遊べるね」と母の顔をのぞかせた。
コメント欄には「お家にこんな遊具 すご〜い」「広いお庭があって羨ましい」「家族で遊べる楽しい庭になりますね」など、さまざまな反響が寄せられている。