歌手の和田アキ子（75）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。人気番組での涙の真相を明かす場面があった。

人気ゲーム「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」に本人役で出演することで話題の和田。30日にはCMも公開されており、アシスタントの垣花正アナウンサーが「すでに“『めちゃイケ』の『数取団』を思い出す”っていうコメントがめちゃくちゃ（来てる）」と指摘した。

「数取団」とは2018年まで放送されていたフジテレビの大人気バラエティー「めちゃ×2イケてるッ!」の人気コーナー「単位上等!爆走数取団」のこと。モデルは氣志團で、バイクにまたがったメンバーが「ブンブンブブブン」のリズムに合わせて、お題の数を順番に答えていくリズムゲーム。

これに、和田は「覚えてる？あれ、各局の廊下で「ブンブン、カキハナ」とか練習でね。物凄い練習したのに、本番のとき、何かでつまずいたんですよ。私、泣き虫って思われているんですけど、あんまり泣かないんですよ、テレビでは。ほんま泣きましたね、悔しくて」と回顧。総合演出の片岡飛鳥氏にも触れ、「“こっちの伝え方もまずかったかもわかんない”っていい取り方してくれて、撮り直してやってくれたんですけど、やっぱり無理がありましたね」と苦笑した。

垣花アナも「あれはアッコさんが真剣に取り組んで、かつ真剣に取り組んでいるからこそ涙を流すという、ちょっとした感動ストーリーにもなってましたよ」と指摘。和田は「あの番組で昔から私の（こと）…。ビッグフットを探せって、私のことなんです。たばこの大きさと比べたりね。完全に遊んでましたね」と笑いつつ、「でもそれを思い出すっていう人もいました」と懐かしんだ。