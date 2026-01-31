「NYでも数千人が抗議の声」全米各地で一斉デモ…移民抗議で市民2人射殺に移民当局の解体訴え　賛同し休業する店も

アメリカ・ミネソタ州で移民当局に市民2人が射殺された事件を受け、全米各地で一斉に抗議デモが行われました。

ミネソタ州で1月、連邦職員が移民の取り締まりに抗議する市民2人を射殺した事件を受け、30日、全米数百カ所でICE（移民税関捜査局）の解体を訴える大規模なデモが行われました。

事件があったミネアポリスをはじめ、各地で数千人規模の市民が集結し、ゼネストに賛同して休業する店もみられました。

FNNニューヨーク支局 ハンター・ホイジュラット記者：

ニューヨークでも数千人が抗議の声をあげています。

マンハッタンでは氷点下10度を下回る寒さの中、学生や家族連れなどが「ICEはいらない」と叫びながら行進しました。

ミネソタ出身の女性は「（ICEが）こっち来た時に備えたい。ミネソタがやっていることは効果があり、私も加わりたい」と話します。

こうした中、ニューヨーク・タイムズは、不法移民が逃亡する恐れがあるだけで、ICEが「令状なしに逮捕できる」よう運用のルールを拡大したと報じていて、さらなる強硬策への危機感が高まっています。