津田健次郎、声優活動30周年記念フォトブック　約2万字ロングインタビューも

『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』（講談社）が2026年3月14日に発売される。

【写真】『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』先行カット

声優・俳優としてさらなる飛躍を遂げている津田健次郎。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』や大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』など人気作に出演。現在はドラマ『ラムネモンキー』でトリプル主演を務めている。声優デビュー30周年を迎えたなか、津田の軌跡に迫った声優活動30周年記念フォトブックの発売が決定。

撮影は感性を育んだ地・ジャカルタ、そして葛藤に満ちた学生時代を過ごしていたという東京で敢行。ジャカルタロケでは、美しいリゾートホテル、混沌としたマーケット、そして夕暮れの海岸など、異国情緒溢れるムードのなか東南アジアの暑い日差しを浴びながらたたずむ姿が収められた。

また東京ロケでは、学生時代を過ごした時間をたどるようにカメラに向き合ったナチュラルな津田に迫った。加えて津田本人が愛用する私物を公開したプレミアムな企画など贅沢な写真パートのほか、30周年を記念した一冊としてインタビューパートも収録。

津田健次郎をよく知る方々が語った「ツダケンの素顔」では漫画家、豪華声優・俳優陣がアンケートに回答。また約2万字に及ぶ超ロングインタビューでは30年の声優活動を振り返りつつ、多忙な日々の中でも客観性を失うことのない視点で自身の現在を語っている。

本写真集は「通常版」に加えて「つだ文庫 vol.2」（100問100答インタビュー、通常版未使用カット掲載）や卓上カレンダーといった特典満載の「豪華版」も発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）