「BLアワード2026」投票スタート　comicoからwebtoon部門に5作ノミネート

BL（ボーイズラブ）作品の最高峰をファンの手で決めるBL総選挙「BLアワード2026」10部門のノミネート作品が発表。本アワードの投票が2026年1月30日（金）18時より開始された。

【写真】webtoon部門には「comico」より5作品がノミネート

今回で17回目を迎える「BLアワード」は、発表前年の1年間に発売された商業BL作品の中から、最も輝いていたと思う「コミック」「小説」「CD」をユーザーの投票によってBLの最高峰を決定する最大級の商業BLランキング企画。結果は2026年4月17日（金）に「ちるちる」にて発表される。

総合コミック部門、ディープ部門、次に来る部門など、計10部門に作品がノミネートされたなか、30作品が名を連ねたwebtoon部門にはマンガアプリ「comico」より5作品がノミネート。昨年5位を獲得し、2年連続でTOP5入りを果たした『変態ストーカーに狙われてます』をはじめ、『愛も憎しみも沈黙の中で』『脇役に憑依したら愛されすぎて困ってます』『三津原主任はめちゃくちゃにされたい』『敏感男子、調教される』の計5作品が選ばれた。

comicoでは5作品のノミネートを記念し、ノミネート作品を対象とした合計100話以上が無料で読める期間限定キャンペーンが1月30日より開催される。

（文=リアルサウンド ブック編集部）