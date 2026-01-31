【義母が絶縁されるまで】カワイイ孫に会いたいのに！「体調悪くて…」断る嫁＜第5話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第5話　なかなか会えない



【編集部コメント】

あーーーもう！　カツコさん、いちいち語尾に「♡」をつけないでもらえますか？　怖さが倍増なのですが……。前回、恫喝するカツコさんに萎縮していたシュンスケさんですが、それでもちゃんと家族間の写真共有アプリに招待してあげるとは、本当に親孝行なのですね。でも、そのおかげで孫に会いたいモードが高まるばかりのカツコさん。一応今度は「会いたい」と連絡をしてから会うようにしているようですが、こんなのいつまでもつのか……。きっとすぐにまたアポなしで凸してくる予感がします。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび