¸½ºß¤Ï°Ü½»Àè¤Ç¥«¥Õ¥§¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÂ¼»Þ¸°ì(58)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤Î»³ËÜÂç²ðÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÇÐÍ¥¤Î²¬ºêÅ°¤µ¤ó(77)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤ÎÆþ±¡¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó»³ËÜÂç²ð¤³¤È²¬ºêÅ°¤µ¤ó¤Ï¸½ºßÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¹¡£¸¡ººÆþ±¡¤Î·ë²Ì¿ÕÂ¡´â¤È²ò¤ê¡¢2¤Ä¤¢¤ë¤¦¤ÁÊÒÊý¤Î¿ÕÂ¡¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2·î¤Î½é½Ü¤ÈÁá¤á¤ÎÂà±¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤´°Â¿´²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤¬¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿ÕÂ¡¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤Èà½ÏÇ¯º§á¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×Í§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷Ìò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò(78)¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡Ö½ýÀ×¤¬ÄË¤¤¤À¤±¤ÇËÜ¿Í¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡ØÆü¤Ë¤ÁÌô¡Ù ¡ØÁá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤òµ¡¤Ë·§ËÜ¸©°²ËÌÄ®¤Ë°Ü½»¤·¡¢¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¡Ö²èÏcafe THOR¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤ÎX¤Ç¤â¡Ö¸½ºßÆþ±¡Ãæ¤Î²¬ºê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡ººÆþ±¡¤«¤é¼ê½Ñ¤âÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Æ2·î½é½Ü¤ÈÁá¤¯¤âÂà±¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£THOR¤ËÉü³è¤¹¤ëÆü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÄÉ¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè·î½é½Ü¤ÎÂà±¡¤òÊó¹ð¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î²¬ºê¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²óÉü¤ò¿´¤è¤êµ§´ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¬¥ó¤òÂçÀÚÃÇ!!¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÀÅÍÜ¤·¤Æ¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£