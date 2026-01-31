27日に公示された衆院選。選挙戦が熱を帯び、各候補は選挙カーに乗って選挙区を走り回り、支持を訴えています。でも、あれ？と思ったことはないですか？

実は候補者の中には、シートベルトをせずに車に乗っている人がいるのです。

車から身を乗り出して手を振る候補者を見て、「あれ、シートベルトしなくていいの？」と疑問に思ったことはないでしょうか。

実は・・・選挙カーに乗っている候補者や運動員は、法律（道路交通法）でシートベルトの着用義務が免除されているのです。

なぜそんなルールがあるのか？気になるポイントをまとめました。

■ハッキリ「免除」と決まっている



実は、道路交通法施行令（第26条の3の2）という決まりの中に、シートベルトをしなくていい特例ケースがいくつか並んでいます（負傷者や妊婦など）。その第1項第8号に、ズバリこう書かれています。

「公職選挙法の適用を受ける選挙において、候補者又は選挙運動に従事する者が選挙運動のために使用される自動車に乗車しているとき」

つまり、「選挙運動中ならシートベルトをしなくても違反にならない」と国が認めているのです。

■なぜ「選挙」は許される？



主な理由は、選挙活動の特殊なスタイルにあります。

頻繁な乗り降り・・・候補者は、有権者を見つけるたびに車を降りて握手をしたり、演説スポットで素早く外に出たりする必要があります。その度にベルトをガチャガチャ外していると、活動が滞るという考え方です。

アピール効果・・・車内から身を乗り出して（あるいは高い座席から）有権者に顔を見せ、手を振るという行為が「選挙運動」の一環として重視されている側面もあります。

しかし！

■注意！「何をしてもいい」わけではない



「シートベルト使用免除」は、イコール「何をやってもいい」ではないことは当たり前のこととして確認しておかなければなりません。

「ハコ乗り」はグレー（あるいは黒か）・・・窓枠に腰をかけたり、サンルーフから身を乗り出しすぎたりする行為は、「乗車方法違反」に問われる可能性があります。各自治体の警察が「安全に支障がある」と判断すれば、指導の対象になります。

安全第一は当然のこと！・・・法律で免除されていても、物理法則によるリスクがないわけではありません。万が一事故が起きれば、ベルトをしていない候補者が一番危険です。そのため、最近では安全を考慮して、あえてベルトを着用したり、車内に手すりをガッチリ設置したりする陣営もあるといいます。

候補者がノーベルトなのは、選挙という特別な運動をスムーズに行うための法的例外があるからです。もし街中で選挙カーを見かけたら、「あ、今まさに特例ルールの中で戦ってるんだな」と、少し違った視点で見ることもできそうです。（訴えには関係ないですが・・・）