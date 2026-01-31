松山英樹は64→73で18位に後退 首位と10打差で決勝へ「少しでも縮めたい」
＜ファーマーズ・インシュランス・オープン 2日目◇30日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞今季開幕戦以来2戦ぶりの出場となる松山英樹は、初日に「64」の好発進。3位タイで迎えたこの日は、1バーディ・2ボギーの「73」とスコアを落とし、トータル7アンダー・18位タイに後退した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
この日は、ノースCよりも507ヤード長いサウスCをプレー。アウトからスタートし、前半はすべてパーを並べた。後半では10番、12番でボギーを喫するなど、パッティングが思うように決まらない一日となった。ホールアウト後のインタビューでは「最初からなかなかチャンスにつけることができなかった。パー5の6番、9番で取れなかったので、苦しくなってきましたね」と険しい表情で振り返った。それでも終盤の16番パー3では、ピン左にボールを落とし、下り傾斜を使って約1メートルのチャンスにつけ、この日初のバーディを奪取。「入ると思わなかった。バーディが取れて良かったと思います」と安どの息をもらした。予選ラウンドで同組だった単独首位のジャスティン・ローズ（イングランド）は、2位に4打差をつけるトータル17アンダーで快走している。「ジャスティンがすごい（スコアを）出しているので、少しでも（差を）縮めていけるように頑張りたい」と、意気込みを示した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
