インドネシアで日本勢が好発進 奥山純菜、アマ中嶋月葉2差3位
＜インドネシア女子オープン 初日◇30日◇ダマイ・インダGC（インドネシア）6453ヤード・パー72＞インドネシアゴルフ協会、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）共催大会の第1ラウンドが終了した。日本勢は10人が出場している。
【写真】清本美波さんがドレスアップしました
プロ4年目の23歳・奥山純菜、アマチュアの中嶋月葉が「67」をマーク。首位と2打差の5アンダー・3位タイ発進を決めた。高野愛姫も4アンダー・6位タイの好スタート。清本美波は3アンダー・15位タイ、山城奈々と小滝水音は1アンダー・34位タイで滑り出した。昨季の日本女子ツアー「ゴルフ5レディス」で初優勝を挙げた荒木優奈、29歳の高木萌衣はイーブンパー・41位タイ。宮澤美咲と杉山ももは1オーバー・55位タイで2日目に臨む。今大会の賞金総額は60万ドル（約9284万円）。優勝者には10万8000ドル（約1671万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
