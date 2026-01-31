“全鳥取県民の妹”白濱美兎、白くて柔らかい肌が全開 『旬撮GIRL』で“ぴょんぴょん”躍動
「全鳥取県民の妹」のキャッチコピーで知られる白濱美兎が、週刊SPA!発の写真集シリーズ第28弾『旬撮GIRL Vol.28』（発売中）の表紙を飾り、白く柔らかな肌と透明感あふれる魅力を披露した。今作は旬の美女6人を収録した大ボリュームの1冊となる。
【写真】“しろうさぎ”のような透明感 柔らか癒やしの白濱美兎
白濱は2006年生まれ、鳥取県出身。2023年に開催された「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得し、一躍注目を集めた。高校生時代から“全鳥取県民の妹”として人気を博し、各誌の表紙を飾るなど活躍の幅を広げてきた。SNSでも発信を続け、同世代を中心に支持を集めている。
今作のグラビアでは、しろうさぎを思わせる柔らかな癒やしのイメージを体現。麦わら帽子を手にしたカットでは、弾ける笑顔と無垢な表情が印象的で、見る者に強い親近感を与える。ビキニ姿のシーンでは、健康的で透明感のある肌が際立ち、ナチュラルな魅力が全編にわたって表現されている。
砂浜のビーチで撮影されたカットでは、一転して大人びたまなざしも披露。あどけなさと落ち着きを併せ持つ表現力が光り、グラビアアイドルとしての成長を感じさせる内容となっている。フレッシュさと表現力を兼ね備えた存在感が、今のグラビアシーンで注目を集める理由といえそうだ。
同作には都丸紗也華、菅沢美沙樹、高崎かなみ、麻倉瑞季、岡本彩夏らも登場し、旬の顔ぶれが集結する。
