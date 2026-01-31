昨年12月、ニューヨーク市マンハッタンでの審理に出席したルイージ・マンジオーニ被告/Curtis Means/Pool/Getty Images via CNN Newsource

ニューヨーク（CNN）2024年12月に米医療保険大手ユナイテッドヘルスケアのブライアン・トンプソン最高経営責任者（CEO）を殺害した罪に問われたルイージ・マンジオーニ被告について、連邦地裁の判事は30日、死刑は科されないとする判断を下した。死刑を求める姿勢を崩さなかった検察側にとっては痛手となった。

マーガレット・ガーネット連邦地裁判事は、マンジオーニ被告に対する連邦起訴状に記載されていた殺人罪を退けた。同罪は、同被告に対する起訴状の中で唯一、死刑判決が下される可能性がある罪状だった。同被告は依然として、ストーカー行為の2件の訴追に直面している。連邦裁判においてこれらの罪状の最高刑は、仮釈放なしの終身刑となっている。

ガーネット氏が判断の根拠とした法解釈では、殺害は別の「暴力犯罪」の過程で行われるものとみなしている。

検察は、別の暴力犯罪として2件のストーカー行為の罪がこれに該当すると主張。マンジオーニ被告がオンラインでトンプソン氏にストーカー行為を行い、殺害を実行するために州境を越えて移動したと強調した。

ガーネット判事はこれに同意せず、ストーカー行為の罪は「暴力犯罪」には当たらないとし、マンジオーニ被告の連邦裁判における2つの訴因を棄却した。具体的には殺人罪と、関連する銃器関連犯罪の2件だ。

ガーネット判事は文書の中で、今回の判断について、刑法に関する一般的な直感に反するように思われるかもしれないと認めつつ、最高裁判所の判例を本件の訴因に忠実に適用しようとした結果だと指摘した。

今回の判断は死刑回避のための主張を繰り返してきたマンジオーニ被告と弁護団にとって朗報となる。加えて27歳の被告を支持する多くの人々を勇気づけることは間違いない。彼らにとって被告は、米国の医療制度に対する自分たちの不満と怒りを体現する存在とみなされている。

「我々は皆、非常に安堵（あんど）している」。マンジオーニ被告の弁護士の一人、カレン・フリードマン・アニフィロ氏は30日、記者団から被告の反応について問われてそう答えた。

ボンディ米司法長官は昨年4月、この裁判で死刑を求刑する考えを表明。事件について「米国を震撼（しんかん）させた、計画的で冷酷な暗殺」との見方を示していた。

30日の法廷で、ある連邦検事補は、司法省が死刑を巡る判断に不服を申し立てるかどうかはまだ分からないと述べた。ガーネット判事は2月27日までに状況を報告するよう求めた。

マンジオーニ被告はニューヨーク州での別の裁判でも、第2級殺人などの罪に問われている。ただ同州で死刑は違憲とされており、最も重い罪状で有罪となっても宣告されるのは禁錮25年から終身刑とみられている。