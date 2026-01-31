銀シャリ鰻、金髪から1週間で「もとに戻しました」声帯ポリープ完治報告「印象変わる」「どっちも違う良さ」
【モデルプレス＝2026/01/31】お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が1月29日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿から再び黒髪に戻したことを明かし、注目が集まっている。
【写真】42歳吉本芸人「印象変わる」1週間で再びイメチェン
声帯ポリープ手術を受けた鰻は1月20日に「ポリープ手術トータルで1週間の休みだったので、金髪にしました」とつづり、金髪になっていく様子を公開。この日は「元に戻しました」とつづり、美容室で金髪から黒髪に戻していく様子を複数枚公開。「＃結局手術して完治するまでの金髪」「＃戻ったけど傷んだ髪の毛」ともハッシュタグで付け加えている。また、ポリープ手術のかさぶたも取れ、「完治」と無事に治療が終了したことも報告している。
この投稿に「金髪姿似合ってた」「また落ち着いた雰囲気」「完治に安心した」「休みを全力で楽しむ姿が良い」「ハッシュタグの自虐に笑った」「どっちも違う良さ」「印象変わる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆銀シャリ鰻、金髪から黒髪へ
◆銀シャリ鰻の投稿に反響
