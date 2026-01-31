しなこ「アナ雪」エルサスタイリング 香港ディズニーランドホテルショットに「リアル実写版」「再現度高い」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】クリエイターのしなこが1月30日、自身のInstagramを更新。香港でのコスプレショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳カリスマ美女「再現度高い」アナ雪エルサスタイリング
しなこは「香港ディズニーランドホテルのアナ雪ルームが可愛すぎた〜」「めちゃくちゃ幸せだった」とつづり、ホテルの部屋での写真を多数投稿。カウチに座った写真では、水色のドレスにプラチナブロンドのまとめ髪というディズニー映画「アナと雪の女王」のキャラクター・エルサのスタイリングで、雪だるまのオラフのぬいぐるみを抱いている。また同投稿ではそのほか、部屋でのアフタヌーンティーの様子や、部屋についてきたノベルティの写真などが公開されている。
この投稿には「リアル実写版」「似合ってる」「可愛すぎる」「みんな楽しそう」「めちゃくちゃテンション上がりそう」「再現度高い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳カリスマ美女「再現度高い」アナ雪エルサスタイリング
◆しなこ、エルサスタイリング披露
しなこは「香港ディズニーランドホテルのアナ雪ルームが可愛すぎた〜」「めちゃくちゃ幸せだった」とつづり、ホテルの部屋での写真を多数投稿。カウチに座った写真では、水色のドレスにプラチナブロンドのまとめ髪というディズニー映画「アナと雪の女王」のキャラクター・エルサのスタイリングで、雪だるまのオラフのぬいぐるみを抱いている。また同投稿ではそのほか、部屋でのアフタヌーンティーの様子や、部屋についてきたノベルティの写真などが公開されている。
◆しなこの投稿に反響
この投稿には「リアル実写版」「似合ってる」「可愛すぎる」「みんな楽しそう」「めちゃくちゃテンション上がりそう」「再現度高い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】